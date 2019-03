Corte Constitucional instala audiencia para decidir sobre matrimonio igualitario

Aseguró que ella y su pareja llevan diez años de relación y ocho de convivencia y que ninguna persona “ha muerto, nadie ha colapsado ni ha tenido que irse del país a causa de esto”, por lo que reclaman justicia, la protección de sus derechos y la posibilidad de sentirse ciudadanas del país.

La expectación por conocer la decisión de la Corte Constitucional y los testimonios de las partes llevó, desde muy temprano en la mañana, a un centenar de ciudadanos a agolparse a las puertas del tribunal para poder ver en directo el desarrollo de la audiencia.

Sin embargo, Troya puntualizó que nada se iba a resolver este viernes ya que el juez Ávila tendrá que escuchar primero todos los testimonios para luego “procesar todo lo que ha pasado en la audiencia”, someterlo a un tribunal de la Corte y después darlo a conocer al Pleno Constitucional, que será el que decida en última instancia, dentro de unos 45 días.

“Aspiramos y confiamos, luego de muchísimos años que finalmente se haga justicia y que en Ecuador haya el matrimonio igualitario. Esto no le va a quitar derechos a nadie, no va a colapsar la familia, no se va a acabar, no es que vaya a haber el apocalipsis”, comentó.

Además, ensalzó lo que esta decisión de la Corte Constitucional puede suponer para el país, que es la consolidación de la igualdad material entre toda la sociedad ecuatoriana, por lo que instó a acabar con esta “guerra absurda”.

El Gobierno costarricense solicitó en 2017 la opinión consultiva a la CorteIDH para contar con un criterio que fortalezca el impulso a las iniciativas en favor de esta población, lo que generó un llamado de colectivos LGBT a aprobar leyes sobre este tema.

La Corte Interamericana determinó que “es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio” y a la libre identidad.