“Los verdaderos corruptos: Lenín Moreno y su jorga”

El expresidente Rafael Correa, a través de las redes sociales, respondió a las declaraciones que el presidente Lenín Moreno hizo el martes sobre la offshore Ina Investment y su familia, en un conversatorio en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), en Guayaquil.

De las acusaciones de corrupción ambos pasaron a los ataques personales. Moreno calificó a Correa como un “experto en crear rumores y armar tramas”. Además, el gobernante manifestó “que decían por ahí que el crimen del general Gabela era un crimen común y que no se robaron ni un centavo. Tantas cosas que decían. Que el crimen del paracaidista Zurita también se decía que era una casualidad. Que era casualidad que no se hubiera abierto el paracaídas que estaba destinado a Diego Peñaherrera. Que por la casualidades de la vida no se puso ese día ese paracaídas. Y que, anteriormente, qué casualidad, a un capitán tan experto en saltos, que inclusive le confiaban el hecho de que salte junto a la esposa del presidente (Rafael Correa). Entiendo que tenía mucha experticia en los saltos. Entonces a ese también la primera vez no se le abrió el paracaídas y uno de los compañeros tuvo que hacer una maniobra para salvarlo. Se dicen tantas cosas”.

La respuesta de Correa llegó diez horas con 15 minutos después. En su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario escribió: “Lenín Moreno cayó en lo más bajo que un ser humano puede descender (...) Al meterse con mi familia e insinuando las peores perversidades que solo un alma enferma y desesperada puede engendrar. Responderle a sus bajezas sería la peor de las derrotas, pues caería en la miseria humana que Moreno representa. Seguiremos tan solo luchando para demostrar al mundo que fuimos traicionados y perseguidos por un completo corrupto”.

Según Correa, Moreno mientras más explica, más se implica en la trama de la offshore Ina Investment Corporation, en la que está involucrado su hermano Edwin Moreno y sus hijas.

“Se derrumba una de las mayores farsas de la historia y, en su caída sin retorno, quiere arrastrar la honra de aquellos a quien tanto odia. No caeremos en el lodo. Eso es para los cerdos. #NingunaFamiliaSeToca”- No tiene escapatoria. No descansaremos hasta demostrar al mundo quienes siempre fueron los verdaderos corruptos: Lenín Moreno y su jorga”, publicó Correa en la red social.