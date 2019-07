La huella de corrupción crece en hidrocarburos

La corrupción se encuentra hasta “debajo de la alfombra”. La empresa pública Petroecuador debe revisar sus procesos de contratación e incluso los de sus empresas menores. Austrogas, compañía de economía mixta, acumula compras irregulares que ahora son investigadas por la Secretaría Anticorrupción del Gobierno y la Contraloría General.

Ayer la entidad adscrita a la Presidencia de la República detalló las irregularidades en Austrogas, que pertenece en un 70 % a Petroecuador. En la lista de novedades está, por ejemplo, la adjudicación de un contrato de transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a una empresa que no cumplía con los requisitos mínimos. La operación se realizó sin un concurso público y con información que se ocultó a los entes de control. Por el servicio se pagó, sin las justificaciones del caso, una suma de 1,3 millones de dólares.

Ese concurso no es el único dato que Austrogas tiene en la oscuridad. En su reporte de transparencia, no tiene montos actualizados de su presupuesto, pese a que es una obligación porque la mayoría de su capital proviene de fondos públicos. El último registro presupuestario es de diciembre del año pasado. Austrogas no ha publicado cifras en seis meses (ver cuadro).

Según la Secretaría Anticorrupción, que lidera Iván Granda, otro dato que encendió alarmas es que la empresa de economía mixta adjudicó el transporte de cilindros de gas de uso doméstico a un único oferente. Por la operación se utilizaron 887.488,77 dólares.

La Contraloría General recibió esas quejas y anunció exámenes y estudios para comprobar si existieron actos ilícitos.

El incumplimiento más grave, sin embargo, no tiene que ver con contratos. Las operaciones de Austrogas se cumplen al margen de la ley porque no existen permisos.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) asegura que el permiso de funcionamiento de la planta de almacenamiento y envasado todavía está en trámite porque en el proceso de otorgamiento no cumplió con los requisitos para operar.

La cereza del pastel es que, a decir de la Secretaría, “Austrogas mantiene expedientes administrativos abiertos por incumplimientos a la ley y sus reglamentos”.

EXPRESO consultó con el gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, sobre las nuevas denuncias de corrupción en las operaciones. Él aseguró que estas observaciones fueron analizadas por personal de la empresa pública y que Petroecuador acompaña a la Secretaría para iniciar investigaciones en la entidad de economía mixta.

Aunque Flores no habló de despidos, este Diario confirmó que serán removidos los altos cargos de Austrogas.

Datos

Ciudadanía

La Secretaría Anticorrupción recibió, desde el 1 de junio, denuncias ciudadanas en contra del manejo de las compras públicas.

Seguros

La seguridad privada de Petroecuador también será examinada por las autoridades de control.

Contraloría

El organismo tiene varios informes por las operaciones de Petroecuador y sus empresas cercanas.