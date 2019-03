Alvarado, acusado de peculado

La fiscal (e) Ruth Palacios pidió a la jueza Sylvia Sánchez que llame a juicio al exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, como coautor de presunto peculado. Previamente la jueza había declarado la validez del proceso.

En la misma calidad solicitó que sean llamados a juicio los exsubsecretarios Pablo Yánez y Galo Pacheco y el gerente de Gota Azul, Carlos Bravo. Lo hizo luego de sustentar 80 hojas de dictamen acusatorio en contra de los cuatro procesados.

Alvarado se encuentra prófugo en Venezuela, según confirmó la ministra del Interior, María Paula Romo. Su arribo a ese país se habría producido en diciembre, casi dos meses después de evadir el dispositivo de seguridad que sustituyó la prisión preventiva.

Su ausencia, sin embargo, no impedirá un juzgamiento en caso de que la jueza acoja el pedido de la fiscal.

El presunto ilícito se habría producido en 2014. En mayo de ese año, según un informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal, la Secom contrató al periodista lojano Víctor Erique, quien falleció en un accidente de tránsito en enero de 2018.

El objetivo del contrato era la prestación de servicios técnicos audiovisuales especializados por 12.000 dólares más IVA. El contrato se ejecutó por 1.500 dólares mensuales que debían ser cancelados previo a la presentación de un informe.

Una de las primeras anomalías que detectó la Contraloría en esa contratación es que no hubo términos de referencia, el contratado no contaba con el perfil profesional (era bachiller), no había presentado metodología, entre otras cosas.

El encargado de la contratación de Erique fue el subsecretario Pablo Yánez, quien aseguró que actuó por delegación de Alvarado. Mostró el documento suscrito en 2013 para ese efecto, pero aseguró que el exsecretario estuvo al tanto de todas las actividades y contratos.

Yánez firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. La fiscal Palacios aseguró que la información proporcionada ha sido relevante para la investigación.

El examen especial del organismo de control evidenció que no se utilizaron los productos entregados por Erique en los enlaces sabatinos, como era la finalidad, señaló Palacios.

Erique debía monitorear los medios opositores a Correa en Loja, El Oro y Zamora, grabar enlaces, las visitas de interés y otras coberturas dispuestas por la Secom como avances de las construcciones de obras e inauguraciones de las obras emblemáticas, señala el informe.

La Contraloría observó que, según los informes mensuales que entregó Erique, los productos se entregaban a Bravo, quien no era funcionario de la Secom y tenía un contrato de alrededor de 189.000 dólares con esa entidad.

Dijo la fiscal que los productos que entregaba Bravo como suyos eran los mismos que Enrique le daba a él. Aseguró que se pagó dos veces por el mismo producto. Se presentaron 19 elementos comunes a todos. Anunció que en el juicio presentará testigos, documentos y peritajes.

La audiencia se reinstaló a las 15:00 con las intervenciones de los defensores de los procesados. Hasta el cierre de la edición, la diligencia continuaba.

Otras anomalías

Beneficio

Según la fiscal, los funcionarios de la Secom le beneficiaron con el pago de 20 días de servicios no prestados y ocultaron que no tenía RUC.

Exculpados

Nueve personas fueron investigadas durante la instrucción fiscal. De ellas cinco no recibieron acusación de la fiscal Palacios.

Medidas

Para los cuatro procesados que fueron acusados de peculado, la fiscal Ruth Palacios pidió a la jueza mantener las medidas alternativas dispuestas con anterioridad.