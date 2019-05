La consulta de Girón fue solo el primer paso

En un país dominado por el fetichismo de la obra pública, el caso de Yaku Pérez Guartambel es único en su género: ganó la prefectura del Azuay sin ofrecer ninguna. Y no es que no sean necesarias: las vías secundarias de la provincia, por ejemplo, se encuentran en pésimas condiciones. En tiempos de campaña, adonde los candidatos iban les pedían caminos. Pérez respondía que no hay recursos para complacer a todos. Todavía en los quince días previos a su toma de posesión, cuando recorría una por una las 61 parroquias de la provincia agradeciendo a sus electores, volvía a escuchar las demandas de la población y volvía a recordarles su único compromiso: pelear por el agua. Con esa sola promesa ganó las elecciones.

Sin embargo, esa sola promesa es un problema. Al menos para el Gobierno: dos de sus cinco grandes proyectos de desarrollo minero, catalogados como “de interés nacional”, se encuentran en esta provincia. Ambos por encima de los 3.750 metros sobre el nivel del mar, en los páramos de Molleturo y Kimsacocha. Pero los páramos andinos son zonas de recarga hídrica. En otras palabras: fuentes de agua. Para Yaku Pérez, un abogado con posgrado en Gestión de Recursos Hídricos, pero, básicamente, un campesino, “pelear por el agua” significa oponerse a las mineras. Fue él quien impulsó la reciente consulta popular en el cantón Girón, en la cual se preguntó a los electores si estaban de acuerdo en instalar proyectos mineros en Kimsacocha. El 87 por ciento dijo “No”.

“Fue un golpe a la minería en el Ecuador”, dijo el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, sobre los resultados de esa consulta. La Cámara de la Minería prendió las alarmas ante el justificado temor de que la experiencia se repita en otros cantones. El ministro los tranquilizó: “en el país -dijo- va a haber minería sí o sí”. Entonces el nuevo prefecto se puso a trabajar a fondo en su golpe de gracia: la consulta provincial. La pregunta, esta vez, buscará una respuesta positiva: ¿Está de acuerdo con prohibir la actividad minera en zonas de recarga hídrica y fuentes de agua en toda la provincia?

En Cuenca el tema no deja indiferente a nadie. Una ciudad de 500 mil habitantes con cuatro ríos limpios es un caso raro en cualquier lugar del mundo. Las riberas han sido protegidas y el sistema de parques lineales resultante es el principal pulmón de la ciudad y uno de sus mayores atractivos turísticos. En las escuelas, los niños de sexto grado participan en el programa de protección ambiental Agua para Todos, organizado por el Municipio: los llevan a los páramos, les enseñan los rudimentos de la ecología y los capacitan como “guardianes del agua”. Aquí, hasta en la marcha del Día del Trabajo la mayoría de consignas que repiten los carteles no son reivindicaciones sindicales: son llamados a proteger el agua. Hay una conciencia ambiental en la ciudad que favorece los propósitos del nuevo prefecto.

Pero sin consulta provincial no hay paraíso. La victoria de Girón puede verse empañada por un capricho geográfico: el páramo de Kimsacocha no pertenece solamente a ese cantón, sino que se extiende también por los territorios de Cuenca y San Fernando. A la minera, la canadiense INV Metals, le bastaría con trasladarse unos centenares de metros para seguir adelante con el proyecto.