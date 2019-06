Yépez: “Es exceso de poder e indebida interpretación”

Mariana Yépez fue la primera titular de la Fiscalía cuando se independizó de la Procuraduría. La exfiscal explica por qué cree que lo actuado por la Judicatura es un exceso.

- ¿Cómo era la Fiscalía que administró?

- En la Constitución de 1998 estaba establecido como un órgano del Estado totalmente independiente de los demás poderes. Antes de ese año la institución era parte de la Procuraduría y el procurador era el jefe del Ministerio Público.

- ¿Qué dificultades afrontó?

- Económicas muy grandes como para hacer nombramientos. Con contrataciones llenábamos los vacíos de los fiscales. En esa época hubo roces con la Función Judicial. No hemos estado alejados porque la institución es el sujeto procesal principal de la investigación, la columna vertebral del proceso, antes eran los jueces.

- ¿Con la Constitución de 2008 se perdió la independencia?

- El problema que siempre vi, a raíz de la Constitución de 2008, es que la Fiscalía pase a depender de la Judicatura como parte de la Función Judicial, porque perdió la independencia.

- ¿Cómo se puede trabajar dependiendo de la Judicatura?

- Esa es una crítica que hice desde que supe que perdieron la independencia y siempre me ha parecido que es algo que se tiene que recuperar.

- ¿Cómo se recupera?

- Modificando la Constitución lamentablemente, pero como eso es un proceso un poco difícil, como generosamente le pusieron que era un órgano autónomo junto con la Defensoría, debe entenderse debidamente lo que es autonomía. Hay una disposición constitucional que dice qué es un órgano autónomo administrativa y financieramente.

- ¿Eso qué significa?

- Lo administrativo es el manejo del personal y solo la máxima autoridad podrá saber cuántos fiscales requiere y, sobre todo, que aquellos que están en comisión de servicios regresen a la institución.

- ¿Cómo entender lo del Consejo y las comisiones de servicio?

- Creo que es un exceso de poder y una indebida interpretación del concepto del ámbito de acción del alcance de la autonomía.

- ¿Qué cree que puede haber detrás de esa decisión?

- A lo mejor esas personas no quieren regresar a la Fiscalía. Preguntemos por qué, para qué se hicieron nombrar fiscales o funcionarios. Todo el personal es necesario. ¿Van a tener menos trabajo en otras instituciones o por qué se van?

- ¿Es concentración de poder?

- Es un exceso teniendo tantas actividades. A mí me parece que hay una interpretación indebida y en la propia resolución la autorización de las comisiones se basa en una opinión jurídica de un abogado.

- ¿Cuál sería la solución: una interpretación constitucional?

- Sí, porque lo que hizo la Judicatura es contrario a la Constitución. A mí me parece que está haciendo una interpretación excesiva, pasándose de la Constitución, de la interpretación correcta de lo que es la autonomía. Si no va a poder revisar por lo menos la comisión de servicios, solicitarles a los funcionarios de qué autonomía administrativa estamos hablando. Y se entiende claramente que todas las facultades del Consejo, pero las comisiones me parece que son parte de la autonomía administrativa.