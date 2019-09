La Judicatura evalúa oralmente a los jueces

Son los primeros en la lista. Los jueces no penales son evaluados oralmente desde hoy, 7 de septiembre de 2019, por el Consejo de la Judicatura. El proceso arrancó a la segunda 08:00 y continuará hasta el martes 10 de septiembre.

Según las autoridades, esta fase de la evaluación tiene un puntaje de 15 puntos. El comité evaluado escuchará la ponencia de los jueces y sus respuestas para fijar una puntuación. Con esto se completa el 70 % de la labor de evaluación que encabeza el Consejo de la Judicatura.

La presidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado, aseguró que la evaluación es transparente y no se detendrá pese a las críticas. Dos jueces, por ejemplo, se declararon en resistencia y no acudirán al proceso. Ellos, según se detalló, no tendrán una sanción Perón perderán estos 15 puntos.

Hasta mañana, el comité evaluador espera escuchar a todos los jueces no penales del país. El lunes 9 de septiembre de 2019 empezará la evaluación oral de los jueces penales.

Entre los evaluados de hoy estuvo la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. A ella le sorteó una causa de 2015 y la defendió. Al final expresó su satisfacción por su desempeño.