Tres décadas de inconformidad indígena

La inconformidad es tan histórica como su lucha. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) volvió a las calles luego de romper el diálogo con el Gobierno de Lenín Moreno por la misma razón que en anteriores ocasiones: el incumplimiento de acuerdos.

Los avatares del movimiento indígena con el poder no son nuevos y son visibles desde 1987 cuando, con otros grupos, participaron de las primeras movilizaciones en contra de las políticas del entonces presidente León Febres-Cordero.

De ahí en más, no han dado tregua a ningún gobierno, ni de derecha, ni de los autodenominados de izquierda, incluyendo a aquellos con los que llegó al poder, como con Lucio Gutiérrez, o mostró empatía en un inicio, como con Rafael Correa y el propio Moreno.

Con Gutiérrez la ‘luna de miel’ duró seis meses antes de que lo acusaran de haberse entregado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aplicar medidas impopulares al incrementar los precios de los combustibles y de la electricidad.

En la última década, al reclamo se ha incorporado un rechazo al extractivismo minero y petrolero y, por ende, una defensa a ultranza de los territorios. La pregunta es ¿quién no entiende a quién? ¿Los indígenas no se conectan con las necesidades de los gobiernos para subsistir o el Estado no ha sabido suplir sus demandas?

La académica María Eugenia Garcés cree que históricamente ha sucedido que los gobiernos han dado espacio a los capitales y grupos de poder, relegando los pedidos populares. “La Conaie pide que se sienten las bases de un país distinto en el que las nacionalidades sean respetadas y reconocidas. Eso implica garantizarles todos sus derechos incluyendo el espacio para ejercerlos. Nada se ha cumplido y más bien se busca afectarles”, dijo Garcés.