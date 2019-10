Asamblea popular con control máximo

Ya piensan hasta en cómo serán los ministros ideales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunió ayer en Quito con trabajadores, estudiantes, comerciantes minoristas y migrantes para instalar un parlamento popular de los pueblos y organizaciones sociales.

El objetivo, dicen, es elaborar, en una gran “minga”, un nuevo modelo económico para el país. Pero también incorporar aspectos sociales que permitan construir un verdadero Estado plurinacional, que es parte de los reclamos de los pueblos y nacionalidades.

Pero ingresar a este debate no fue sencillo. Los dirigentes indígenas tomaron precauciones extremas para evitar que personas ajenas a los movimientos sociales se colen en este análisis. Los asistentes debieron presentar una identificación y un registro previamente otorgado para acceder al cónclave.

“Ni que fuéramos correístas, somos gente de las bases desde hace años”, fue el reclamo de una mujer a quien no se le permitía el ingreso por no contar con los requisitos. “Sí lo son. Y aquí no estamos ni correístas ni morenistas”, le respondieron en medio del tumulto.

Pese al control, algunas caras de personas que simpatizaron con el expresidente Rafael Correa, luego con el actual presidente, Lenín Moreno, fueron vistas ayer arengando al presidente de la Conaie, Jaime Vargas.

Los teléfonos celulares tampoco estuvieron permitidos. Los asistentes tuvieron que dejar los aparatos en la recepción de la Conaie y solo se podían retirar una vez que termine la sesión o decidan abandonarla. La razón pudo estar en la filtración, la semana pasada, de un video en el que se observa a Vargas llamando a las bases indígenas a formar un ejército. Esto hizo que la Fiscalía General abra una investigación en contra del líder indígena.