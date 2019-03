El pautaje electoral en medios abre pugnas en los partidos

Los candidatos de algunas organizaciones políticas han manifestado su descontento por el manejo del pautaje de propaganda electoral en medios de comunicación por parte de dirigentes de las organizaciones políticas que los auspician. Pachakutik, en Guayas, se sumó a una lista de partidos y movimientos cuyos aspirantes no están conformes con los medios escogidos para la difusión de sus cuñas y spots e, incluso, por la difusión de propaganda de un candidato en otro cantón en el que no es postulante.

Octavio Suárez, aspirante a la Alcaldía de Guayaquil, detalló que cuñas con su nombre son difundidas en medios de comunicación radiales y televisivos de Manabí. “Hay que investigar el motivo de llevar un pautaje a otros cantones. Y en el caso de Durán y Milagro, no fueron consultados (sobre los medios en los cuales pautar) ni se les dio la oportunidad de producir sus propias cuñas”.

Como responsable de estos inconvenientes, Suárez señaló a Pedro Mendoza, coordinador de Pachakutik en Guayas; y a Luis Alvarado, candidato a la Prefectura en la misma provincia. Este último, contactado por EXPRESO, dijo que no es el representante legal ni el responsable del manejo económico como para designar el pautaje en medios de comunicación de los candidatos. “No tengo ninguna responsabilidad ni vinculación en el manejo de las pautas. De acuerdo con la ley son los representantes legal y económico los únicos que son civil y penalmente responsables”, comentó Alvarado. Este Diario contactó a Mendoza, quien adelantó que el lunes se pronunciará sobre el caso.

Uno de los primeros en quejarse sobre esta misma situación fue el también candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Libertad es Pueblo, Juan Manuel Bermúdez, quien habló de “un negociado” y de la discriminación de medios de comunicación. Otro en la lista es su par del movimiento Ecuatoriano Unido, Jorge Villacreses. Ambos renunciaron al pautaje argumentando supuestos manejos irregulares de la dirigencia de las organizaciones que auspician sus candidaturas.

La Junta Electoral del Guayas registra seis quejas de postulantes, de las cuales cinco están relacionadas con el manejo de la pauta de la propaganda electoral, comentó su presidente Julio Candell de la Gasca, quien explicó que como cuerpo colegiado no están facultados legalmente para actuar en este tipo de casos. “No existe en el Código de la Democracia, ni los reglamentos un articulado específico que nos faculte de oficio a destituir, por ejemplo, al responsable del manejo económico de una organización”, precisó.

La mayoría de quejas apunta al responsable del manejo económico que es designado por la propia organización, lo que convierte a este problema en uno interno de cada partido y movimiento político, quedando fuera de la jurisdicción del Consejo Nacional Electoral.

Julio Candell, presidente / Junta del Guayas

“La ley no nos faculta a actuar”

Si no hay un articulado que les permita actuar, ¿qué se puede hacer?

No existe un artículo específico, claro, conciso en la ley que nos diga que de oficio, ante la denuncia de candidatos, podamos destituir al responsable del manejo económico. Es un tema netamente del reglamento interno de cada partido y movimiento político que están inmersos en este tipo de inconvenientes.

¿Cuando dice nosotros se refiera a la Junta o también a la Delegación?

La Junta y la Delegación no tienen cómo actuar porque la ley no lo permite. En una última instancia podemos actuar en las auditorías posteriores. Si el responsable económico no logra demostrar el uso de esos fondos puede tener una multa, perder sus derechos políticos y ser denunciado por dolo.

¿Cuál sería la sugerencia para no repetir?

Les diría que aprendamos de los partidos más grandes que por alguna razón no tienen ese problema. No inscribirse a última hora. Hay todo un trabajo de carpintería. Están buscando fantasmas en el Código y no quiero decir que no hagan falta reformas. Hay seis movimientos que han hecho denuncias y 34 que no. No hay que generalizar.