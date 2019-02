Remezón en la delegación electoral de El Oro

Pasadas las 14:00 de este lunes 11 de febrero de 2019, Juan Ferret Campoverde, presidencia de la Junta Electoral de El Oro, hizo pública la renuncia irrevocable de la vocal María Belén Romero Aguilar.

Ferret anunció que la dimisión de Romero se debe a que presuntamente favoreció en la inscripción de las candidaturas del Partido Social Cristiano (PSC), según un informe firmado por los cinco vocales de dicho órgano electoral, incluida la acusada.

Sin embargo, mientras Ferret daba las declaraciones a los medios de comunicación en el salón de la Democracia en la capital orense, en Quito el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo removía de su cargo.

Fueron 4 votos a favor y una abstención. En su reemplazo nombraron a Mario Rodríguez Vásquez como nuevo vocal de la Junta. Los consejeros en el punto del orden del día, también aceptaron la renuncia de Romero, y en su lugar designaron a Johanna Tigre Barzallo como vocal principal de la Junta Electoral.

Ferret dijo que se sentía sorprendido por la resolución tomada por el organismo electoral. “Yo no me aferro al cargo. Los actores políticos deben ser veedores de este proceso electoral. Para que ninguno sea vea afectado por los votos. Y es por eso que no dejé presionar por ningún partido político, quienes pretenden vulnerar la voluntad popular del 24 de Marzo”, enfatizó el expresidente.

En la sesión, Enrique Pita, vicepresidente del CNE, expresó: “La vertiente original de las dos personas (Juan Ferret y Belén Romero, Presidente y Vocal de la Junta Electoral de El Oro) era una misma organización política, el problema es que la una fue muy obediente a esa organización política y el otro no lo fue”, expuso ante los demás consejeros.

EXPRESO intentó tener una versión Romero; sin embargo desde el área de comunicación indicaron que la exfuncionaria no iba a dar declaraciones de lo sucedido.

Mientras tanto, las Organizaciones Políticas de El Oro presentaron una Acción de Queja y un recurso de Apelación Ordinaria ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) están a la espera que resuelvan las denuncias plateadas por ellos.