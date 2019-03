Pita: “Preocupa que se insinúe que ha habido interferencias”

La celebración de las elecciones no sirvió para dispersar las tensiones. Por el contrario, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ayer quedó claro que las diferencias entre sus integrantes se radicalizaron. El fallo en la transmisión de la información en la página web del organismo, tras los comicios del domingo, marcó la nueva ruptura.

La polémica surgió luego de que Diario EXPRESO consultara al consejero José Cabrera qué hará el organismo para evitar que vuelvan a suceder estos inconvenientes que, según el informe preliminar de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), pasan por tercera vez consecutiva en las elecciones ecuatorianas.

La pregunta desató un álgido debate que, por el ímpetu desatado, estaba aplazado entre algunos de los consejeros electorales. Cabrera explicó que había una investigación en curso en la que participaban la presidencia del CNE y la Comisión Técnica para la Transparencia, formada con académicos justamente para observar la parte tecnológica de los comicios.

“Tenemos listos los indicios de por dónde fue (la falla) y es una situación bastante grave por la que van a tener que responder los implicados”, adelantó Cabrera luego de la sesión del Pleno del CNE en la que se instaló la Audiencia Pública de Escrutinio Nacional.

Agregó que los términos de referencia y el contrato firmado con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que era la empresa encargada de la transmisión de esta información, eran correctos, pero que hay “serios indicios” de que no se cumplió lo que estaba contratado.

¿Quién podría constatar eso? Cabrera dijo que cualquier profesional podría hacerlo, también insinuó que en el CNE había un asesor que había adquirido amplia experiencia “especialmente en estos últimos años en los que se veía cómo bajaba la cantidad de votos en lugar de subir” y que este podría revisar los términos contractuales.

La alusión fue encajada como personal por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien dijo estar preocupado por las afirmaciones de que ha habido interferencia y de que ya están determinadas las responsabilidades, pese a que no se hayan hecho públicos los resultados de esta investigación.

“Poner en tela de duda la idoneidad de los funcionarios no me parece correcto (...) Es muy ligera, es audaz y no permito que tal cosa suceda con gente que trabaja en mi vocalía y consejería, porque garantizo que son eficientes, transparentes... Caso contrario, no trabajarían conmigo. Nunca, en ningún momento, han tenido instrucciones con respecto a interferir o adecuar procesos”, dijo Pita.

En medio de la discusión, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, trataba de calmar los ánimos y continuar con la rueda de prensa, pero sin éxito. Lo único que puso fin al entredicho fue el abrupto abandono de la sala de sesiones de una contrariada Atamaint.

En lo que sí están de acuerdo todos, incluso la OEA, es que luego de las elecciones el escrutinio y la transmisión de las actas nunca se detuvo, descartando un apagón informático como el que presumiblemente hubo en 2017. Pita, aclaró ayer que el proceso de escrutinio que se generó en las juntas receptoras del voto y en los centros de procesamiento de resultados, fue eficiente, transparente y oportuno.

José Cabrera: Hay pruebas de dónde se dio el fallo

Como ingeniero informático, estuvo a cargo de la parte tecnológica del proceso. Asegura que esta parte del proceso fue contratada correctamente y que cuenta con las pruebas para demostrar en que el fallo no fue por responsabilidad del CNE.

Diana Atamaint: Si el caso amerita, irá a la Fiscalía

La presidenta del CNE dijo que una vez que se entreguen las conclusiones de los informes técnicos, pedirá un examen urgente a la Contraloría y si hay indicios de un delito la denuncia irá a la Fiscalía. No se descarta una pericia internacional.

Enrique Pita: Le preocupa el ‘ataque’ a funcionarios

Al vicepresidente le inquieta que en esta pugna entre los consejeros se esté poniendo en tela de duda la actuación de los funcionarios electorales. Dice que esto ocurre especialmente contra quienes trabajaron con los anteriores CNE.