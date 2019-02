El Consejo Nacional Electoral vive un cisma puertas adentro

La relación es inversamente proporcional. Mientras más se acercan las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) más lejanas son las posturas de los integrantes del organizador de la contienda, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las divergencias se agudizaron ayer. La minoría, conformada por el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y el consejero Luis Verdesoto, incrementó a la lista de cuestionamientos nuevos elementos que, si no se corrigen a tiempo, podrían incidir en el desarrollo del proceso electoral.

Pita reclamó una supuesta falta de sustento técnico para reducir de $ 126 millones a $ 99 millones el presupuesto de las elecciones seccionales del 24 de marzo. Esta medida fue decidida por el CNE transitorio del que fueron parte Diana Atamaint y José Cabrera, que estarían formando una mayoría junto a Esthela Acero.

“En el área de recursos humanos hay valores significativos que hoy nos están afectando. Por ejemplo, en la contratación de los capacitadores, porque el monto que se les paga es reducido con respecto a otros años y eso dificulta contratar gente con experiencia”, dijo el vicepresidente.

A 39 días de las elecciones seccionales corre un aire enrarecido en las instalaciones del CNE. Ayer ni Acero ni Atamaint se pronunciaron sobre la mayoría de la que serían parte. Sí lo hizo Cabrera, que reconoció que hay puntos de vista diferentes.

“En democracia es sano que haya contraposiciones y demuestra que no se está siguiendo una sola línea política. En lo que no estoy de acuerdo es en que se genere zozobra y desinforme al país diciendo, por ejemplo, que habrá una sola urna para hombres y mujeres, eso no es verdad”, señaló Cabrera.

Verdesoto habló ayer de la conformación de las Juntas Provinciales Electorales y dijo que en estas también se formaron mayorías con una estructura igual a la de la planta central del CNE.