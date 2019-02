CNE destituyó a la presidenta de la Junta Electoral de El Oro

La exvocal de la Junta Electoral de El Oro, Adrea Bravo Aguilar, dijo que recibió presiones para que vote a favor de otro vocal y así este pueda ganar la presidencia. Bravo, quien a las 13:00 de este miércoles 20 de Febrero asumió el cargo de presidenta con tres votos, fue destituida horas más tarde.

“Recibí presiones por parte del Partido Social Cristiano para que su vocal sea el presidente. Como no me sometí a esas presiones desde el CNE me destituyen”, declaró, mientras recibía el respaldo de simpatizantes de algunas organizaciones políticas.

Bravo dijo que ella no se iba a prestar para que la voluntad popular se vea vulnerada en las próximas elecciones del 24 de Marzo. “Yo estaba con todo el compromiso de garantizar el derecho de todas las organizaciones políticas y que se vele cada voto de los ciudadanos”, refirió a su salida del ente electoral.

Durante la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), los consejeros decidieron también remover del cargo a Germán Maldonado Mora, director administrativo de la Delegación Electoral de El Oro, en su reemplazo designaron a Mario Marcelo Ruano Collaguazo.

Cuando la presidenta del CNE, Diana Atamaint, propuso la remoción de Bravo, los consejeros Enrique Pita y Luis Verdosoto abandonaron la salsa. Finalmente fue reemplazada por Julio Peña Herrera.

Cerca de las 18:00, alrededor de diez partidos políticos se “tomaron” el Salón de la Democracia de la Delegación Provincial Electoral de El Oro, con la finalidad de hacer “presión” para que el pleno del CNE respete la autonomía de la Junta Electoral.

Oscar Sánchez López, asesor jurídico de la organizaciones políticas reclamantes, explicó que las decisiones deben ser tomadas a través de los medios y acciones formales; además, debe primar el respeto a la autonomía de la Junta Electoral y la garantía de independencia de la Delegación.

Francisco Garzón, vocero de Unidad Popular, declaró que la vigilia es absolutamente pacífica y que le medida obedece a que se estaría poniendo en riesgo la voluntad popular en la próximas elecciones.

“Si el Partido Social Cristiano sigue metiendo las manos en el CNE, tengan por seguro que habrá un fraude”, advirtió.

Los exteriores del ente electoral se encuentran con mallas y con un estricto control policial para evitar desmanes como los ocurridos hace dos semanas.