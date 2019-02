CNE cierra las inscripciones con quince días de retraso

Las decisiones llegan con dos semanas de retraso. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se reunió la tarde de ayer para resolver las cuatro últimas impugnaciones a las candidaturas para las elecciones seccionales del 24 de marzo próximo.

Esto permitirá que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenga el número definitivo de candidaturas, 14 días después de iniciada la campaña electoral, pueda sacar el cálculo global del Fondo de Promoción Electoral y ordene la impresión de papeletas de las provincias que están pendientes.

El TCE informó ayer a EXPRESO que los casos que faltaban por ser resueltos correspondían al cantón Sevilla de Oro, en Azuay; una objeción de Latacunga; otro recursos de Santo Domingo de los Tsáchilas y de El Oro el “más delicado”, según le dijo ayer a este Diario el presidente del Tribunal, Joaquín Viteri.

Hasta el cierre de esta edición el Contencioso continuaba reunido resolviendo los últimos casos. En el CNE se mantenía la expectativa de las sentencias de los jueces electorales. “Estas podrían llegar mañana (hoy) hasta el Consejo”, dijo el funcionario del CNE consultado sobre el procedimiento.

La semana pasada, el consejero electoral Luis Verdesoto manifestó que si no se podía garantizar la transparencia de los comicios en El Oro no se descartaba la suspensión de las elecciones en esa provincia. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, prefirió no adelantar un criterio hasta conocer la decisión del TCE.

Mientras tanto, las organizaciones políticas que todavía no tienen candidaturas calificadas reclaman que están en desventaja frente a aquellas que ya empezaron la promoción el 5 de febrero.

El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, discrepa con ese reclamo. Él dice que aunque parece una situación extraña la demora del TCE, en su periodo también hubo un candidato que acudió al Tribunal de Garantías Constitucionales de la época cuando ya había empezado la campaña.

“Los medios de impugnación son activados por los propios candidatos y lo que se está haciendo es justamente garantizar los derechos de participación y la impugnación es una parte de ese proceso”, dijo Aguinaga.

Pero el exvocal del CNE, Fausto Camacho, tiene una visión distinta de la situación. Concuerda en que los candidatos que tuvieron tarde su calificación están corriendo en desventaja y carga la responsabilidad de la demora a las Juntas Electorales Provinciales y al pleno del CNE.

“No olvidemos que con la resolución del TCE no se cierra el tema. Las partes podrían solicitar una aclaración y ampliación a la sentencia lo que demoraría dos días una sentencia definitiva y dos días más si son recurridas”, recordó Camacho.

Consultado sobre este tema, Viteri prefirió no hablar sobre las posibles desventajas que afrontarían ciertos candidatos. “Nosotros recibimos 12 causas a finales de enero que son las que están rezagadas y cada juez debe cumplir un proceso muy riguroso. Se trata de sentencias que deben estar bien motivadas para que no se lesionen los derechos de nadie”, le dijo a EXPRESO.

Los detalles

Concurso

En el Consejo de Participación Ciudadana transitorio continuó ayer el concurso para la selección de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral definitivo. Viteri, que es uno de los participantes, reveló que el organismo tiene 70 funcionarios, lo que calificó como insuficiente para agilizar el trabajo.

Cuentas

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hará hoy en Guayaquil un acto de rendición de cuentas en la sede de la Delegación Electoral del Guayas. Actualmente, este organismo se encuentra conformado por tres jueces encargados y dos titulares, luego del proceso de evaluación de autoridades.