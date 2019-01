La juventud todavía carece de espacios en la política electoral

Tanto se habló del relevo generacional en la política electoral y todavía no llega. La participación de jóvenes en política electoral es aún una deuda pendiente y, al parecer, lejos de saldar.

El Consejo Nacional Electoral, en la persona de su presidenta Diana Atamaint, reconoció a EXPRESO que la participación de jóvenes es casi nula y apunta el dedo a las organizaciones políticas. “Los partidos no forman. No dan formación política, ni acompañamiento de su organización. No tienen hoja de ruta. Nunca un candidato dice cómo lo va a hacer”.

Para tener una idea, el promedio de edad de los candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Quito; y de las prefecturas de Guayas y Pichincha fluctúa entre los 49 y 57 años de edad. Visto de forma particular, existen excepciones de un extremo y del otro, como Andrés Pasquel, quien aspira a la Alcaldía de la capital por el partido Avanza, y es el más joven del grupo con 27 años.

Él, al igual que Atamaint, señala a las organizaciones políticas como parte responsable de esta escasa participación y también a los actos de corrupción que generan, a su criterio, apatía de este sector de la sociedad hacia la política. “El problema que tenemos en la política es que las tiendas electorales tienen dueño, no es el caso de Avanza, por eso se nos ha hecho más sencillo”, precisó.

En la consulta popular de febrero pasado, uno de los argumentos para impulsar la eliminación de la reelección indefinida, esgrimido incluso por el presidente Lenín Moreno, fue el relevo generacional y promover la participación de jóvenes, pero no surtió ese efecto.

Para Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esa fue una “excusa simple” y recuerda que muchos políticos de vieja guardia que caen en la prohibición de la reelección ahora optan por un cargo local. “Ahí lo preocupante es que la política se convierta no en una carrera de servicio, sino en un espacio de alto lucro de políticos de carrera, por llamarlos de alguna manera”, comentó.

El consultor político, César Luis Barthelotti, considera que los partidos políticos deberían empezar a entender la dinámica de la juventud y su participación actual en política, no necesariamente electoral. “Comprender que la política en la que participamos, es una causa que nos mueven, no de participación electoral, así, los grupos juveniles, hacen política enfocados por ejemplo en sus propias motivaciones: ambientales, de género, deportivas, y más, pero no se ven atraídos por partidos que no los entienden”.