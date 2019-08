Las claves de un Estado litigante en caso Sobornos

El caso ‘Sobornos 2012-2016’ que investiga los supuestos aportes ilegales a movimiento PAIS, cuenta ya con dos acusaciones particulares a un mes que termine la instrucción fiscal.

El procurador Íñigo Salvador y los activistas César Montúfar y Fernando Villavicencio presentaron sus pedidos ante la jueza Daniella Camacho.

Salvador lo hizo el miércoles. Acusó a Rafael Correa, Jorge Glas y otros 23 sospechosos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en concurrencia real de infracciones.

Montúfar y Villavicencio reconocieron sus firmas ayer en contra de Correa, Glas, Mera, Alvarado, Solís y 4 empresas.

Pero ¿Qué es una acusación particular? La catedrática y penalista Paulina Araujo explica que es un derecho que tienen las víctimas. Por víctima no se considera solo al afectado directo. Para el caso se entendería que hay afectación general porque por los delitos acusados: cohecho y tráfico de influencias, es la eficiencia de la administración pública (el Estado), manifiesta.

Añade que por esa razón el abogado del Estado ejerce uno de los derechos de la víctima: que le tomen en cuenta como un sujeto procesal porque con eso podrá interponer recursos.

La penalista Lorena Grillo indica que ser sujeto procesal le permitirá al acusador actuar pruebas en el caso de un juicio. Que sea la Procuraduría la acusadora significa que el Estado se presenta como ofendido y si ganan, se establecerá una reparación al Estado, agrega.

El abogado guayaquileño Aníbal Quinde destaca que cuando se emita un dictamen abstentivo en delito de penas no superiores a 15 años el que haya presentado acusación puede pedir que la resolución suba en consulta al superior. Algo que no podría hacer si no se presentó como acusador.

En su acusación la Procuraduría menciona que con Correa se habría institucionalizado “un sistema de corrupción profesional que utilizó como plataforma instituciones del Estado”. Presentó un esquema de recaudación y pagos. Colocó como coordinadores y líderes a Correa, Glas y Vinicio Alvarado y como colaboradores que coadyuvan para las órdenes a Mera y María Enríquez.

Pamela Martínez, exasesora de Correa, y su exasistente Laura Terán eran las colaboradoras que llevaban la contabilidad y el registro, dice el escrito.

Terán y Martínez darán sus testimonios anticipados el domingo y el martes. Luis Muñoz, abogado de Terán, anunció que su cliente dará todos los detalles de la supuesta infracción.

Reacciones

Testimonios

Exejecutivos de Odebrecht

La jueza Daniella Camacho dio paso al pedido de la fiscal general, Diana Salazar, y dispuso que se reciban los testimonios anticipados de los exejecutivos de Odebrecht, Geraldo Pereira de Sousa y José Santos, por ‘Sobornos 2012-2016’. Serán el 5 y 6 de septiembre, a las 15:00 y a las 09:00.

Acusación

Préstamo para viaje de Correa

César Montúfar ratificó en su acusación la existencia de un préstamo para el viaje de Rafael Correa al Tena por 20.000 dólares. Dijo que hay correspondencia de hechos: el préstamo para SP, su presencia en el Tena y la devolución del préstamo por parte de RC (Rafael Correa).

Versión

Último llamado para Fontana

La Fiscalía convocó para hoy, a las 13:30, por última ocasión y bajo prevenciones legales, al empresario Manuel Fontana para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento. Él es uno de los mencionados en el archivo Verde Final de la computadora de Laura Terán.

Diligencia

Una versión se recibe mañana

Cuando falta casi un mes para que concluya la instrucción por el caso ‘Sobornos 2012-2016’ las versiones también se recibirán el sábado. Para mañana a las 15:00 la Fiscalía llamó a que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento a Luis Javier Burbano.