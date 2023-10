Un sicariato generó pánico en el mercado de Santa Elena

“Preferí correr por mi vida, aunque pierda en mi negocio”, dijo ayer 10 de octubre un comerciante de limones en el mercado de Santa Elena, este fue uno de los tantos vendedores que dejó botado el producto para evitar morir ante los disparos que dos sujetos propiciaron para asesinar al ciudadano Braulio Miguel Villaprado.

La violenta escena puso a correr no solo a los comerciantes, sino también a más de un centenar de compradores que salieron despavoridos del centro de abasto al escuchar las detonaciones, "fueron momentos de gran tensión, corríamos desesperados de un lado a otro para evitar ser alcanzado por las balas”, narró una mujer testigo del suceso.

Los presentes escucharon más de 15 disparos, seis de estos terminaron con la vida de Villaprado, quien cayó en el pavimento entre limones y naranjas. Seis impactos de bala lo llevaron a la tumba. La mayoría de los tiros fueron en su cabeza, la sangre que derramó le cubrió todo su rostro.

“Salió hacer compras con otro familiar. No sabemos por qué lo han asesinado, él no tenía enemigos”, dijo muy consternado uno de sus allegados. Los deudos no quisieron tener acercamiento con la prensa e impidieron el trabajo de los camarógrafos y fotógrafos.

El mayor de policía, Rodrigo Cruz. Jefe del distrito Santa Elena, indicó que la muerte de Villaprado fue dirigida, “los asesinos fueron contra el ahora occiso, pero en el disturbio resultaron otras tres personas heridas que son víctimas colaterales. Entre las personas lesionadas está una mujer”, reveló el uniformado.

El ahora occiso no registra antecedentes penales, ni procesos judiciales. Los agentes investigan si la muerte de Braulio tendría alguna relación con el asesinato de su primo, Jimmy Villaprado ocurrido en abril de este año. Los uniformados han solicitado los videos de todos los negocios asentados en el área donde se produjo este nuevo crimen.

Hasta el cierre de esta edición se conoció que los heridos están estables y se encuentran recibiendo atención médica. Con el asesinato de Braulio Villaprado, Santa Elena suma 154 asesinatos al estilo sicariato en lo que va de este 2023.

