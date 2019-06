La cifra de la deuda que no sorprende

El país empezó el fin de semana con un nuevo método para calcular la deuda del Estado. Así, la Deuda Agregada del Sector Público total suma, a abril del 2019, $ 55.605,7 millones, lo que representa el 49,17 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que, con la metodología anterior, el cálculo del indicador Deuda/PIB, para este mismo mes, hubiera registrado $ 52.099,6 millones, que significa el 46,07 % del PIB.

El cambio da transparencia, en eso concordaron tres analistas consultados por Diario EXPRESO: el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz; el director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera y el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda.

Para los expertos, la transparencia permitirá al Gobierno saber las acciones que se deben hacer para impulsar más la economía del país. Enfatizaron que la nueva metodología no necesariamente va a atraer más inversiones, porque para ello hay que reducir el déficit fiscal, que implique menos deuda en el futuro.

En cuanto al método en sí, Ortiz dijo que no está al pie de la letra de lo que sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La metodología de finanzas no se apega a lo que exactamente el FMI le pide en un componente, en lo que tiene que ver con la certificación de tesorería (Cetes). Para el FMI los Cetes son deudas, en cambio para el Gobierno nacional no lo son. Los tienen fuera del tema del endeudamiento, lo tiene como otras obligaciones”, destacó Ortiz.

Agregó que es el único elemento diferente a la metodología del FMI. “A pesar de que el método presentado al país, deben estar conversados con el FMI, lo que puede decir que si en diciembre los Cetes terminan en cero -que debería ser la expectativa- entonces no habría diferencia al final del año. “Pero en el intermedio sí son unos $ 2.300 millones, en este indicador”.

Finalmente se dijo que en el pasado las cifras estaban allí, solo que se buscaba eludir el techo de endeudamiento que fijaba la ley del 40 %. “El Gobierno actual ha mejorado la información. Antes había que calcular algunas cifras de lo que se debe”.

