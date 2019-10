Conocida hoy como Villa Celia , la estructura de unos 600 metros cuadrados se levanta en la avenida 6 de Diciembre. El sonido de los carros apenas se escucha. El ruido no traspasa el jardín, con árboles de cholan y moye , que rodea la casa, ni las gruesas paredes con las que fue construida. Un “oasis de cultura” en la zona rosa. Una casa de tesoros entre bares, cantinas y edificios comerciales... En una oficina, con madera vista y techo alto, nos recibe María Cárdenas Ribadeneira , directora ejecutiva del lugar.

Verano de 2014. Amanece Quito con el cielo despejado y el trino de las aves. Celia Zaldumbide Rosales -cabello blanco y 87 años- despierta en su habitación, a las 08:00, junto a sus tres gatos. Baja las escaleras y va directo al salón de conciertos. Se acomoda frente a su piano favorito, un Steinway , y enseguida danzan sus dedos sobre las teclas. ¡Magia! Suena una melodía. Quizás de Chopin. Quizás de Bethoveen. Al terminar saluda a sus diez perros y camina a la cocina. El menú -su menú- se debe cumplir a rajatabla. Ella lo supervisa, aunque no haya invitados. Cae la noche... y de vuelta a la cama. Fue así su último día en su casa, junto a su piano y entre sus partituras , contado ahora por su cuidador Julio Calderón .

Construida en 1920 (véase su historia en el recuadro), la casa se ha convertido en un bien patrimonial. Cuadros, esculturas, pianos... hay de todo. Pero entre todas esas reliquias, por cierto bien conservadas, hay algunas que destacan. No por su valor económico, sino sentimental. La directora guía al equipo periodístico hacia la biblioteca. Advierte, eso sí, que no hay cómo hacer fotografías de piezas específicas. “Por seguridad”. Entonces, en una amplia sala cientos de libros reposan en estanterías de madera. Hay una que llama la atención. Y está bajo llave. Dentro, se encuentra la I edición en francés de ‘Voyage et Equateur’ de la Condamine. La misión geodésica francesa (alrededor de 1700). Forrado con piel, el libro se esconde entre muchos otros tomos tan antiguos como él.

A un lado está el sillón, cubierto de pana, en el que Zaldumbide tomaba su siesta; portarretratos firmados y enviados a Isabel de grandes compositores musicales, como Saint-Sáenz. Continúa la visita: en la sala de conciertos un piano, que no el favorito de Celia, deslumbra. Es un Bechstein. Dice María que en el mercado, uno nuevo, cuesta unos 100.000 dólares. [imagine el antiguo]. Debajo de este hay una gran alfombra, cuya proveniencia árabe la cautivó. Tanto que para que entrara en el salón, hizo que picaran las paredes en su parte inferior.

En la casa hay cinco cuadros del mismo autor de las obras que se exhiben en las columnas de la iglesia La Compañía; en una pequeña sala, en donde aparece el retrato de ‘Las musas de Guayaquil’, como llamaban a Celia y sus dos hermanas, Thalíe y Leonor, destacan unas partituras de Chopin con anotaciones de Celia. Son solo una especie de facsímiles, porque las originales, asegura María, están en una caja fuerte. “Hay toneladas”, confiesa.

Figuras de caballos, perros y gatos, muebles y cuadros antiguos, un piano mudo que llevaba la artista en sus viajes para practicar... y más. Cada esquina en Villa Celia, una fundación que educa a músicos y sin fines de lucro, tiene una obra invaluable, un recuerdo imborrable, una historia. Permanece viva esa esencia de Celia, una “mezcla de semimadre y extremadamente exigente”. Un legado musical y humano. Un tesoro.

Celia y sus dos hermanas, las musas