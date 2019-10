Sobornos: la Fiscalía defiende su actuación

Los abogados defensores también consideran que sus pedidos y solicitudes no han sido receptados o atendidos y por eso pidieron la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. Pero la Fiscalía tiene otra versión y lo documentó con números: Mera presentó 24 escritos; el exasambleísta Christian Viteri 23; Vinicio Alvarado 6; Glas 5 y Correa 4, por citar algunos.

Uno de los reclamos recurrentes de los abogados en la primera fase de la audiencia, en la que se abordaron los posibles vicios procesales , fue que no habían tenido acceso al expediente del proceso. Incluso que habían sido víctimas de la prepotencia de los funcionarios de la Fiscalía, cuando solicitaban revisar los documentos.

Sesenta minutos le tomó a la fiscal, Diana Salazar , “refutar” lo que dijeron los 24 abogados defensores en casi diez horas. Entre los procesados por este caso están el expresidente Rafael Correa , el exvicepresidente Jorge Glas y el ex secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera .

Tomaron todas las precauciones para no provocar la nulidad. La Fiscalía General del Estado se defendió ayer de todas las acusaciones con las que se busca echar al piso lo actuado en el caso Sobornos 2012-2016 , en el que se investigan supuestos aportes irregulares para las campañas electorales de Alianza PAIS.

Fausto Jarrín, abogado del exmandatario, quien reside en Bélgica desde hace un año, dijo el jueves que tampoco se ha dado a su cliente la oportunidad de rendir una versión. “No se le han dado facilidades para que pueda hablar”, señaló.

Sin embargo, la Fiscalía dijo ayer tener pruebas de que se ha notificado a Correa en cuatro ocasiones, por diferentes medios, para que rinda su versión libre y voluntaria, sin obtener una respuesta. “Suponemos que es una estrategia de la defensa”, dijo la fiscal general.

Jorge Acosta, defensor de Roberto Hidalgo, dijo ayer por la mañana, que la entidad encargada de controlar y hacer los exámenes de cuentas de las campañas electorales es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que si ellos determinaban que existen indicios penales debía intervenir la Fiscalía, previo informe del organismo electoral.

Salazar no comparte ese criterio, porque en este caso no está investigando infracciones electorales, sino tres delitos como son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. “Esta investigación es por corrupción, son delitos comunes, no se requeriría un informe del CNE”, señaló Salazar.

Luego llegó el turno de la Procuraduría General del Estado que, hasta el cierre de esta edición, exponía los argumentos, en la misma línea de Fiscalía, sobre la validez del proceso.