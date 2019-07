La instrucción fiscal en el caso Singue concluyó este jueves

La fiscal general Diana Salazar declara concluida, este jueves 11 de julio, la instrucción fiscal por presunto peculado en el proceso de adjudicación del campo petrolero Singue. Fueron investigadas 15 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.

En un impulso fiscal emitido por la funcionaria dispone que sin perjuicio de que se agreguen al proceso las diligencias dispuestas –dentro de esta etapa, por cuanto al plazo de la instrucción fiscal ha concluido– se oficie al juez del caso que señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la cual la Fiscalía sustentará su acusación. El caso inició con base en un informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal en el proceso de adjudicación del pozo.

En la Corte mientras tanto, el juez Iván Saquicela pidió a la Procuraduría General del Estado que complete la acusación particular cuya firma fue reconocida este miércoles a las 10:00.

Según el juez la acusación no reúne los requisitos establecidos en el Código Integral Penal (COIP). Por esa razón “se dispone que el acusador particular, complete su acusación, en el plazo de tres días. De no cumplirse lo dispuesto en este decreto, se tendrá como no propuesta dicha acusación”, fue la advertencia del juez.