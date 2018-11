“Si la justicia me da la verdad, no tengo que buscarla afuera”

- Ya son casi ocho años de lucha. ¿Qué se viene ahora?

- La deuda que tiene la justicia para que estén presos los autores intelectuales. También deben estar detenidos los miembros de ese comité institucional que conformó el expresidente Rafael Correa que, estoy convencida, lo hizo solo para borrar las huellas que dejó el delito de asesinato a mi esposo.

- ¿Y confía en la investigación fiscal y en los jueces?

- La justicia tiene que demostrar con el caso Gabela que realmente tiene ganas de llegar a la verdad. La sociedad ecuatoriana está expectante en este caso y nosotros como familia también. Haremos pública cualquier anormalidad, algo que podamos sentir que la Fiscalía esté demorando o haciendo algo que no esté bien.

- Una persona que en su momento se dijo que era el autor material del asesinato de su esposo fue asesinada. ¿Cree usted que ese caso debe incluirse?

- Definitivamente creo que es importantísimo que se investiguen las causas del asesinato de alias Francis, quien fue el ejecutor del disparo a mi esposo. Sorprende que aquel fiscal anterior, René Astudillo, no hiciera una pericia de la dirección de la bala en el caso de mi esposo, que no investigara las amenazas públicas que toda la prensa publicó. Me quedan serias dudas de esa investigación.

- Ahora que menciona al entonces fiscal, él concluyó que fue la delincuencia común la responsable en el caso de su esposo. ¿Cree que hubo algún interés de por medio o recibió presiones?

- La respuesta la tiene que dar él. Tiene que responder por qué no hizo una pericia de la dirección de la bala que asesinó a mi esposo. Eso es contundente. Si la hubiese hecho se habría dado cuenta de que quien disparó a mi esposo era zurdo y no derecho. Y todos los detenidos son derechos.

- Usted ha dicho que va a ir hasta las últimas instancias. ¿Busca alguna reparación económica del Estado?

- No. No me interesa. Hemos vivido con orgullo con lo que nos dejó mi esposo. Sí siento orgullo porque fue con su trabajo, esfuerzo y (estoy) convencida de que mi esposo no tiene ni una gota de sangre en sus manos ni responsabilidad de nada.

- Se investigarán las cuentas de todas las personas que tuvieron alguna vinculación en la compra de los helicópteros Dhruv y en la investigación del caso de su esposo. ¿Cree que se pueda hallar algo en esas cuentas? ¿Qué espera encontrar?

- Le pedí a la Fiscalía que nos incluyeran a mí y a mi esposo. Todos debemos ser investigados. El que no ha hecho (nada), no tiene por qué temer.

- ¿Cuánto le ha costado económicamente, personalmente, estos ocho años de lucha?

- Yo vivo del montepío de mi esposo. Con eso he hecho todo. He vendido terrenos. Toda la familia, tanto la de mi esposo como la mía, ha apoyado y siempre estoy agradecida con ellos. Seguiremos hasta el final.

- El perito Roberto Meza vendrá a hacer un nuevo peritaje. ¿Usted confía en él?

- Vendrá en enero de 2019 y hará una pericia dirigida a la Fiscalía. No tiene nada que ver con rehacer el tercer producto. Lo que lo retrasará son las fiestas navideñas. Estimo que con eso y el aporte de la comisión se acelere un poco el caso y podamos hablar de detenidos y de algo más fuerte. La justicia tiene que hacer su parte, pero tampoco voy a esperar dos años. Hemos esperado ocho años.

- Luego de conocer esa verdad, ¿qué será de Patricia Ochoa?

- El hecho de que haya perdido a mi pareja no significa que no tenga sueños. Quiero estudiar. Terminar la universidad. Tal vez ponerme una cafetería (sonríe).