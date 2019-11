Caso Sobornos: El noveno día de audiencia fue para los defensores

En el noveno día de audiencia preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016 el turno de refutar las acusaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría fue de las defensas de Alexis Mera, Rafael Correa, Jorge Glas y Viviana Bonilla. Ellos se suman a los siete procesados cuyos defensores presentaron sus reparos a los anuncios de prueba y pidieron las exclusiones de varios de los anuncios presentados.

La Fiscalía acusó a 24 sospechosos de formar parte de una agrupación involucrada en aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de PAIS y pidió su llamado a juicio.

Carlos Alvear, defensor de Alexis Mera, inició cuestionando el cuaderno de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Correa. Dijo que por haber sido probablemente a finales de 2018 no es un registro histórico de lo que hubiese pasado en años anteriores. Cito versiones como la de Pedro Espinoza, excolaborador de Mera quien en su versión habría negado haber llevado dinero de sobornos al exsecretario Jurídico. Insistió que en las pericias no se menciona a su cliente, ni en las agendas atribuidas a Martínez. Tampoco existirían referencias sobre su defendido en los archivos verdes que Alvear señaló no sabe de donde salieron. Uno de los cuestionamientos es a la extracción de información de un correo de Laura Terán, exasistente de Martínez porque habría sido enviado el 11 de junio pasado cuando ella ya estaba detenida. La conclusión para Alvear es que su cliente debe ser sobreseído porque no ha sido contratante, no ha firmado contratos y no existen evidencias en su contra ni en chats, ni en informes ni en oficios.