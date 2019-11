Más límites para los aportes de campaña

↦Para el control del financiamiento a la política y campañas electorales se hace una interconexión de datos: el Consejo Nacional Electoral desarrollará las herramientas tecnológicas e informáticas necesarias para implementar el Sistema Contable del Financiamiento a la Política, el cual será de acceso gratuito a todas las organizaciones y sujetos políticos, a fin de que registren de manera obligatoria su Plan de Cuentas.

Además, vinculará o desarrollará un sistema de interconexión de datos que permita recabar la información depositada en cualquier organismo público o privado, referente al financiamiento político.

Responsabilidad

↦Se establecen reformas a los artículos 214 y 224, estableciendo la responsabilidad solidaria del responsable económico, del jefe de campaña, del candidato y del responsable de la organización política.

Límite al aporte

↦La aportación de las personas naturales no podrá exceder del 5 % del monto máximo de gasto electoral autorizado para cada dignidad y jurisdicción. El aporte de los candidatos no podrá exceder del 10 % de dicho monto máximo de gastos electorales. Las donaciones o aportes que realicen las personas naturales no podrán superar el 30 % de sus ingresos declarados el año anterior. Las aportaciones en especie no podrán exceder del 5 % del monto máximo de gasto electoral autorizado para cada dignidad y jurisdicción.

Bancarización

↦Durante la campaña electoral, las organizaciones políticas y sus alianzas, a través de sus responsables económicos o procuradores comunes, deberán abrir una cuenta bancaria única electoral en una de las instituciones del sistema financiero nacional, por cada dignidad, binomio, lista y jurisdicción para la cual se hayan calificado. A través de las mismas, se llevará a cabo el registro financiero operativo, de todos los ingresos monetarios.