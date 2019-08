Los cuatro ‘olvidados’ por la Fiscalía en el caso Sobornos

Fue un llamado a la conciencia de la Fiscalía. A estar en alerta. Fernando Villavicencio, activista político, y César Montúfar, exasambleísta, llegaron ayer a la Corte Nacional, en Quito, para presentar una acusación particular en el caso Sobornos 2012-2016 sobre supuestos aportes ilegales de empresas contratistas a las campañas de Alianza PAIS. Aprovecharon la atención para recalcar “graves falencias y omisiones” en el proceso.

Acompañados por el abogado Raúl Cabanilla, subieron al primer piso del edificio y entregaron la documentación. Montúfar indicó que su principal acusado es el expresidente Rafael Correa, pero también están Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís. Y los representantes de las empresas SK Engineering & Construction, Sinohydro, Hidalgo & Hidalgo y Azul.

No fue todo. En el hall de la Corte, Villavicencio sacó pecho y aclaró que la columna vertebral del caso tiene como origen una investigación periodística y no es un trabajo de la Fiscalía General. Montúfar añadió que esta es la segunda vez que los ciudadanos asumen el papel de presentar una acusación particular. Ya pasó antes en el juicio por asociación ilícita en contra de Jorge Glas, exvicepresidente del país.

Entonces... expusieron las “omisiones”. “Para nosotros no tiene ninguna justificación que la Fiscalía no formulara cargos contra los principales representantes de Odebrecht, como José Conceição Santos y Geraldo de Souza”, dijo Villavicencio. Tampoco entienden las razones por las que la fiscal general, Diana Salazar, dejó fuera a Tomislav Topic, de la compañía Telconet, y a Daniel Cao, de Andes Petroleum.

Este último, aparece en un chat entre Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, y Laura Terán, su exasistente.

— “Laury, ¿qué le dijo Daniel Cao sobre el dinero faltante?”, preguntó Martínez.

— “Dijo: no puede ser”, respondió Terán.

El activista insistió en que “hay muchísima evidencia que la Fiscalía ha dejado afuera”. Como un nuevo ‘préstamo’ supuestamente solicitado por el expresidente Rafael Correa (aparte del de 6.000 dólares que ya salió a la luz en la audiencia de vinculación el 7 de agosto).

En una hoja de Excel que fue extraída del computador de Terán consta que hubo un préstamo al Fondo de Solidaridad -según Montúfar, con dinero ilegal- para cubrir el traslado del SP (supuestamente señor presidente) a Tena, el 21 de enero de 2014. El valor: 20.000 dólares. “Cuando realizó la devolución se mencionó que SP era RC (supuestamente Rafael Correa)”, dijo el exasambleísta. “Estos elementos y evidencias no aparecen en la formulación de cargos”, sostuvo Villavicencio.

Sobre Alexis Mera, el activista político dijo que quieren demostrar que desde Carondelet, a través de recursos que se mencionan como “asesorías verdes”, el exsecretario jurídico de la Presidencia “manejó recursos de los sobornos para pagar abogados vinculados a casos importantes como el de Chevron”.

Sobre Tomislav Topic, dijo que supuestamente recibió pagos de sus servicios prestados por las sabatinas de parte de Telconet. Pero... “resulta que el señor firma un acuerdo con el Gobierno de Lenín Moreno, en el que participa la Fiscalía, y dice haber devuelto 13 millones de dólares. ¡Qué coincidencia!”.

Que algunos funcionarios estén prófugos, a Montúfar no le preocupa. “Lo importante es que uno de los delitos por los que están investigados es cohecho, y este es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia”. Los otros son asociación ilícita y tráfico de influencias, mencionó.

El exasambleísta aseguró que apoya el trabajo que tiene que llevar adelante la Fiscalía, que es la dueña de la acción penal. “Nosotros no estamos discutiendo eso”. Pero, eso sí, dejó claro que él y Villavicencio quieren aportar con evidencia y con una garantía de que no van a permitir “omisiones, olvidos”... Y que estarán atentos a que se tomen en cuenta aspectos fundamentales que deben fortalecer este proceso.

Anunciaron que presentarían una denuncia penal en contra de Odebrecht y de todos los funcionarios del gobierno de Correa que participaron en la firma del acuerdo de retorno de la multinacional. Tras las declaraciones, dejaron la Corte Nacional.

Para saber

Solicitud

Montúfar y Villavicencio pidieron a la jueza Daniella Camacho, quien está a cargo de este caso, que acepte la acusación particular para que puedan ser parte del proceso.

Captura

Rafael Correa y los exfuncionarios de su gobierno: Vinicio Alvarado, Walter Solís y Yamil Massuh están con orden de localización y captura desde el pasado 15 de agosto.