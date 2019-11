Sobornos: sigue la exposición de los defensores en el décimo día de audiencia

El décimo día de la audiencia preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016 inició con un minuto de silencio por el fallecimiento del familiar de uno de los abogados. Todos los asistentes a la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia se pusieron de pie, inclinaron sus cabezas y guardaron silencio en solidaridad con su compañero defensor.

Lo siguiente fue la exposición de casi una hora a cargo de Marcelo Dueñas, defensor del exasambleísta Christian Viteri. “El abogado no tiene límites para defender a su cliente”, inició diciendo antes de tomarse una hora para rebatir las acusaciones de la Fiscalía y Procuraduría que colocaron al exlegislador en la nómina de quienes pidieron que sean llamados a juicio por presunto cohecho.

Dueñas habló de una justicia selectiva. Dijo que en el expediente no todos habían sido incluidos. Mencionó que no se ha demostrado que su cliente haya tenido participación activa en lo que el procurador Íñigo Salvador calificó como una estructura criminal. Dijo que no se ha evidenciado la forma en la que habría participado. Destacó que desde el inicio de la investigación su cliente colaboró con la Fiscalía.

Tanto que regresó de Argentina dejando una maestría para dejar en evidencia su ninguna participación en el supuesto ilícito que involucró a funcionarios y empresarios en una supuesta red de aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas de Alianza PAIS.

Cuestionó además que la versión que rindió Viteri se tomase como elemento incriminatorio en su contra. Indicó que su cliente —al ser coordinador de la campaña de Viviana Bonilla a la Alcaldía de Guayaquil— fue muy cuidadoso en el manejo de los dineros. Es así que dispuso la apertura de dos cuentas para su manejo transparente. Reiteró que en los correos de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y de su exasistente Laura Terán no se lo menciona. Su nombre aparece en los cuadros Excel que son de dudosa procedencia, precisó. En su contra no hay facturas ni medios de pago relacionados, aclaró. Por eso pidió su sobreseimiento, porque no se ha probado la comisión del delito.

