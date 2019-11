Sobornos: abogados apuntan a lo electoral

Los defensores están convencidos de que no existen elementos para imputar a sus clientes el presunto delito de cohecho en el caso Sobornos 2012 -2016. Sus exposiciones se han orientado a la eventual existencia de una infracción electoral pero no de una penal.

En el noveno día de audiencia preparatoria de juicio el turno de exposición correspondió a los abogados de Alexis Mera, Rafael Correa, Jorge Glas, Viviana Bonilla, entre otros.

Ellos refutaron las acusaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría. El día anterior, otros siete abogados presentaron sus reparos a los anuncios de prueba y pidieron las exclusiones de varios de los elementos presentados.

La Fiscalía acusó a 24 sospechosos: 22 presuntos autores y dos cómplices como parte de una estructura involucrada en aportes ilegales de contratistas del Estado a las campañas electorales de PAIS y pidió su llamado a juicio.

Una de las exposiciones de ayer estuvo a cargo de Carlos Alvear. Él es uno de los defensores del exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, quien siguió la audiencia por vídeoconferencia desde Guayaquil en donde cumple su arresto domiciliario.

El defensor inició cuestionando el cuaderno de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Correa. Dijo que por haber sido probablemente escrito a finales de 2018 no es un registro histórico de lo que hubiese pasado en los años anteriores.

Alvear citó versiones que buscan demostrar que su cliente no estuvo involucrado ni en contrataciones ni en la recepción de recursos que pudieron haber provenido de los supuestos aportes ilegales de los contratistas estatales.

Entre ellos su exasesor Pedro Espinoza, quien en su versión habría negado haber llevado dinero de sobornos a Mera.

Alvear insistió en que en las pericias no se menciona a su cliente, ni en las agendas atribuidas a Martínez. Tampoco existirían referencias sobre su defendido en los archivos verdes que, señaló, no se sabe de dónde salieron.

Una situación que llamó la atención del abogado fue que en la extracción de información de un correo de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez se registra el envío de un correo el 11 de junio pasado cuando ella ya estaba detenida. Pidió que su cliente sea sobreseído porque no ha sido contratante, no ha firmado contratos y no existen evidencias en su contra ni en chats, ni en informes ni en oficios.