Caso Encuentro: el intento de borrar un grabación de Rubén Cherres y coimear a juez

Los tenía muy preocupados. En una de los informes del caso Encuentro, liberados por el Ministerio Público, se relata el gran interés que tenía la red de corrupción -que es investiga en este caso- por eliminar o desparecer una grabación que, a decir de los interlocutores que se reunieron en la casa del empresario Nain Massuh, en Samborondón, los culpaba de todo.

¿Qué decía la grabación o de qué los culpaban? No se detalla con exactitud, pues la Fiscalía General de Estado (FGE) ha identificado a los interlocutores en dicho informe como VM1 Y VM2.

Uno de los interlocutores de la reunión Fiscalía

Lo que sí se detalla son los nombres de quienes participan en dichas grabaciones:

VM1: "Esta es la misión. Hay que ayudar al pelado, dice que hay una grabación de este hijueputa de Rubén Cherres que dice que tú eres el culpable de todo". Segundos después de la noticia, salta otro nombre en la conversación: "Nain Massuh es que se ha llevado todo *** Yo mañana lo escucho, voy a inter grabarle para poder pensar".

La conversación entre ambos toma otro rumbo, según el expediente, pero esta vez para hablar de un proceso judicial y las autoridades a cargo que intentarían sobornar:

VM1: "Lo que le interesa al Turco no me interesa *** Y mi dictamen es en la instrucción fiscal. Tregua. Que lo saque el Turco y se acabó la hue...".

VM2: "Un solo dolor".

VM1: "Ya el juez para *** el dictamen acusatorio la audiencia preparatorio de juicio al juez también darle un billete ese Guayaquil. Me encargo yo a ese hijueputa que le toque lo traigo aquí".

La conversación continuó, según el informe del caso Encuentro, pero esta vez para planificar como desacreditar a Rubén Cherres; asesinado el 31 de marzo de 2023 en una residencia de Santa Elena.

Cherres era identificado como amigo íntimo del cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, y con Hernán Luque, ex presidente de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas.

VM1: "Me dice que me va a dar toda la información de Rubén Cherres que estuvo preso. Todo. El juicio ja, ja, ja, ja. Digo, a mi no me interesa el man y Rubén Cherres le han ido a hablar al fiscal de que el man es hijo de este ***".

VM2: "Danilo Carrera".

VM1: "Danilo carrera. Bueno, dile al fiscal que este hijueputa es un narcotraficante. Que este hijueputa lo odia y que le ha hecho quedar mal en todos lados, para que lo ca%&$. Ya ha de venir acá".

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS QUE VINCULABAN A CHERRES?

En noviembre pasado, el medio de comunicación La Posta publicó audios en los que supuestamente se reconocía la voz de Cherres. Estos fueron la base de la apertura del caso denominado como El Gran Padrino y actualmente conocido como Encuentro, por el que el expresidente Lasso enfrentó un juicio político. Uno que también puso los reflectores sobre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera.

En los audios publicados por ‘La Posta’ se deja entrever su rol en una presunta trama de corrupción que operaba empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico y petrolero. Según dicha publicación, Cherres habría ayudado a allegados a conseguir contrataciones y ubicarse en la Administración Pública.

Sin embargo, esa no era la única investigación que caía sobre el empresario. En un informe de la Fiscalía de Manta, se documentaron una serie de reuniones con el ciudadano albanés Dritan Gjika. Se creía que Cherres tenía un vínculo con una mafia de dicho país.

