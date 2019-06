Contratista de la reconstrucción suena en el caso Arroz Verde

La actual administración de Ecuador Estratégico EP indicó a EXPRESO que ha dado autorización a sus abogados para colaborar en la investigación iniciada. “En caso de que los organismos competentes establezcan responsabilidades penales contra exfuncionarios, la empresa, según el procedimiento correspondiente, presentará la acusación particular en contra de los presuntos infractores”, anticipó.

El empresario, que es señalado en la investigación penal por el contrato del tramo de acceso al puerto de Manta, argumenta que el informe de la Contraloría “contiene imprecisiones técnicas, administrativas y no reflejan la realidad de la ejecución del proyecto”. Según él, dicha auditoría “no estableció hechos, observaciones o consideraciones que, respecto de Consermin S. A., pudieran determinar la existencia de algún indicio de responsabilidad penal”.

Sobre lo denunciado, Ramiro Galarza, actual gerente general de Consermin, respondió a EXPRESO que es el representante legal desde agosto de 2016 y accionista mayoritario desde 2017. “Esto es tres años después de los hechos comentados, razón por la que no puedo pronunciarme por actos de la administración anterior”.

Este Diario no pudo obtener un pronunciamiento de Salas, quien administró Consermin entre 1997 y 2016, según registros de la Superintendencia de Compañías .

Cerca de $ 70 millones del fondo que recogió contribuciones solidarias de los ecuatorianos para los damnificados del terremoto fueron destinados a un proyecto vial en Manabí que no era prioritario. La obra, que aún no concluye por imprevistos técnicos y legales, fue asignada a una de las compañías mencionadas en el caso Arroz Verde como una de las contratistas que entregó aportes para la campaña de Alianza PAIS .

Dificultades en las dos obras viales contratadas. Carretera Balbanera-Pallatanga-Bucay. Consermin estuvo a cargo de la rehabilitación y mantenimiento de la vía. La arteria no ha sido formalmente entregada por un conflicto legal con Obras Públicas.

Acceso al puerto de Manta

El proyecto se encarecerá

La construcción del tramo de acceso al puerto de Manta es una obra vial que la Contraloría no consideró como urgente.

El ente de control concluyó que el proyecto no cumplía con las condiciones de prioridad porque, según estableció, la vía no estuvo afectada por el terremoto y se encontraba transitable y prestando servicio.

Consermin, que inició la obra en marzo de 2017, debía entregarla en un plazo de dos años. Pero problemas de orden técnico y legal han impedido su conclusión.

“El contratante, Ecuador Estratégico, resolvió ampliar el plazo de ejecución contractual en razón de que ellos no han podido resolver varios aspectos administrativos e inconvenientes no imputables y que no están en control de Consermin”, le explicó a EXPRESO Ramiro Galarza.

Especifica que esos problemas son las expropiaciones de los predios de las zonas de influencia del proyecto y algunas definiciones de diseños.

Según Ecuador Estratégico, se autorizó la ampliación del plazo a 180 días para el proceso de expropiación de los predios por los que pasa la vía, que estará a cargo del MTOP.

Pero el proyecto no termina ahí. Se construirán nuevas estructuras viales, por lo cual se efectúan nuevos estudios y diseños que determinarán los nuevos costos y plazos, menciona la empresa.