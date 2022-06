Andrés Aguilar, de 18 años, decidió estudiar Medicina, en una universidad privada. Su elección universitaria se debe a una tradición familiar que sus papás desean que siga manteniendo. “Mis padres son médicos, y desde pequeño me llamó la atención esta profesión. Ahora que tengo la oportunidad, es la que pienso tomar”, cuenta a este Diario.

Asimismo, María Leonor Jaramillo, de 17 años, tiene desde los primeros años de bachillerato un gran anhelo de estudiar la carrera de Jurisprudencia con el fin de ser llamada “abogada”. “Muero porque me llamen así. Es una de las profesiones más llamativas que uno puede encontrar en la universidad, además que me rendirá económicamente”, afirma.

Las carreras tradicionales como Medicina, Jurisprudencia, Administración de Empresas y Economía son las más optadas en las universidades de Guayaquil. Según las autoridades académicas de estas instituciones superiores, entrevistadas por EXPRESO, los ingresos a estas especialidades incrementan cada año, a pesar de la diversidad de profesiones existentes.

“Podemos observar en cifras del año 2021 que carreras como Medicina muestran un crecimiento del 150 % con relación al 2017, así como Medicina Veterinaria con un crecimiento del 33 %”, manifiesta Gabriela Icaza, directora de Admisión y Acompañamiento Estudiantil del Vicerrectorado académico de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Sofía Lovato, vicerrectora académica de la Universidad de Guayaquil, cree que las carreras tradicionales son las más solicitadas debido a la salida laboral que tienen. “Los estudiantes se gradúan y pueden poner sus consultorios, o trabajar en clínicas. Asimismo, la carrera de Negocios o Administración permiten que los nuevos profesionales salgan al mundo laboral en poco tiempo y generen ingresos para su familia”, afirma.

Eliana Molina, vicerrectora académica de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, manifiesta que anualmente ingresan 300 estudiantes a la carrera de Medicina, 200 estudiantes a Administración de Empresas y 150 estudiantes se matriculan en Derecho. “El área más seleccionada es salud, porque cuenta con una formación basada en la evidencia, con simulación médica y práctica desde primer año”.

El año 2021 las carreras como Medicina demuestran un crecimiento del 150 % con relación al 2017, así como Medicina Veterinaria con un crecimiento del 33 %.

Para Magali Merchán, psicóloga clínica y asesora del departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Casa Grande, una de las razones por las que los jóvenes optan por estas carreras, a pesar de la variedad existente, es debido a la falta de conocimiento de los padres quienes financian en la mayoría de los casos los estudios universitarios. “Ellos no logran aún diversificar sus percepciones, opiniones sobre las profesiones y estudios universitarios que se ofrecen. Por ejemplo, si tenemos la profesión de robótica, los jóvenes pueden interesarse, pero los padres no tienen claro de qué se trata, y no lo escogen porque no están seguros en lo que van a invertir”, asegura.

Merchán cree que las universidades tienen el deber de “captar la atención e interés de los jóvenes, pero también deberían informar a los padres en los colegios”.

Asimismo piensa Lorena Cuadrado, directora del departamento de Orientación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. “Es fundamental que la familia acompañe (sin presión) en este proceso de búsqueda de información y elección. Este proceso debe comenzar en el segundo año de bachillerato, con el fin de que el estudiante pueda contar con el tiempo suficiente para informarse bien y ver todas las opciones antes de tomar una decisión”.

Aunque exista una oferta académica diversa (...), también se debe articular dicha oferta con las necesidades reales del país. La oferta laboral sigue siendo escasa.

Luiggi Sáenz,

Unidad Educativa San José La Salle

Luiggi Sáenz, psicólogo clínico y orientador de la Unidad Educativa San José La Salle, asegura que existen algunos lineamientos del Ministerio de Educación en este sentido, sin embargo las actividades pueden diferir de una institución educativa a otra dependiendo a los programas que oferten. “Se trata de identificar a través de recursos técnicos cuál es el perfil del estudiante entendiendo sus personalidades, valores, aptitudes y actitudes. Luego con base en esta información revisada por un profesional en psicología, generalmente se les da seguimiento”.

Sáenz agrega que este tema es de múltiples matices, uno de ellos es que la oferta laboral es escasa en nuestro país. “Aunque exista una oferta académica diversa por parte de las instituciones de educación superior, también se debe articular dicha oferta con las necesidades reales del país. La oferta laboral sigue siendo escasa para explorar nuevas alternativas de estudio”, concluye.

En el país, hay 31 universidades y escuelas politécnicas públicas, 26 universidades particulares, 70 institutos superiores técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos, 96 particulares. Según un último registro publicado por la Senescyt (Secretaría Nacional de Educación Superior), existen alrededor de 2.159 carreras para la elección.

Mejor selección

La Universidad de Guayaquil realiza, en la actualidad, estudios de pertinencia que reflejen las necesidades del entorno, y se oriente a estudiantes de provincia a tomar carreras técnicas como automotriz o agrícola, que duren dos o tres años.

Las cinco carreras más demandadas, según el último registro de la Senescyt, son Administración de Empresas, Medicina, Enfermería, Derecho, Psicología. La carreras más demandadas en institutos técnicos y tecnológicos son: Mecánica Automotriz, Análisis de Sistemas, Diseño de Modas, Electricidad.

Las modalidades de estudio son presencial, semipresencial, híbrida, en línea y a distancia.