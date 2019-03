El carnaval en la playa es mucho más que sol y mar

Los incidentes registrados en años anteriores en personas y propiedades derivó en la restricción, cargada de lógica, para el lanzamiento de agua desde los balcones de altos edificios. En Salinas, donde el malecón está sembrado de edificaciones muy elevadas, se ha adoptado esa limitación como precaución. La ciudadanía, incluso la que está de visita, la ha acogido. Eso no evitan los inofensivos ataques de espuma sin consideración de edad o género a los paseantes en el malecón.

“Montañita es un paraíso. Aquí se respira la verdadera libertad. No existe mejor sitio en el mundo para vacacionar que Montañita. No quisiera irme nunca de aquí”, comenta el chileno Daniel Villamarín, consciente de que en Montañita, el ambiente es carnavalesco durante los 365 días del año.

Pero, sin duda alguna, la recreación nocturna más intensa para los visitantes está en Montañita . El balneario que no duerme, acoge como todo el año a nacionales y extranjeros que convergen en un solo fin: diversión y esparcimiento que parecen interminables.

Mientras estos se divierten a su estilo, los de mayor edad optan por un paseo al pie del perfil costero en los vagones de pequeños trenes que recorren Salinas y La Libertad . Durante todo el trayecto la música no para de sonar.

Hay normas para evitar el juego brusco de carnaval en el lanzamiento de agua y espuma, como consecuencia de los incidentes que afearon las fiestas en años anteriores. Desde los balcones de las altas edificaciones se lanzaban globos de agua que causaron perjuicios, incluso graves. “Eso ya no se permite acá; los ciudadanos han entendido que eso era muy peligroso”, explicó el policía municipal Luis González. Incluso los más jóvenes.

Las noches festivas en Ambato, provincia de Tungurahua, también tienen varias opciones y para todos los gustos. Los turistas y lugareños se dividen entre acudir a los museos Juan Montalvo, Pachano Lalama, Juan Lalama y Eugenio Mera donde se exhibe el circuito de las flores y estará abierto hasta las 22:00 de hoy. También participan del Festival Internacional del Folclor en el Coliseo Cerrado de Deportes que este año cumple cinco décadas desde que se impulsó.

O para quienes prefieren los conciertos y bailar, la diversión se traslada al sur de la ciudad donde se programaron los conciertos internacionales. Aunque la lluvia también se invitó, los noctámbulos no dejaron de divertirse. “No importa si me resfrío, espero todo el año para disfrutar de estas fiestas de las flores y las frutas y me la gozaré, aunque sea empapada”, mencionó en tono sonriente Sandra Aldaz, quien ha acudido hasta la explanada municipal desde el viernes cuando se presentó Jorge Celedón.

El sábado fue la noche retro con Sandy Papo, la marca; mientras que el domingo fue el ‘Concierto Juvenil’ con Greeicy y Myke Bahía y anoche Juanes congregó a miles de asistentes que luego de disfrutar del desfile nocturno, acudieron hasta la explanada a corear las famosas melodías del colombiano.

Unas 70 mil personas se estima estuvieron durante el desfile carnavalero.

Así como durante la noche la festividad no para, en el día, en la ciudad de Guaranda es un ir y venir de turistas en busca de diversión.

“¡Agua blanca cristalina, agüita que yo he de beber. No vine tanto por el agua sino por venirte a ver. Qué bonito es carnaval!”, es una de las tantas coplas que Clara Gavilánez oriunda de la parroquia Guanujo cantó para animar el recorrido durante el desfile del carnaval por las calles de la capital de la provincia de Bolívar.

Clara es la que abrió prácticamente el desfile de las comparsas considerada la fiesta mayor, declarada Patrimonio Intangible en el 2012. Fue junto a su nieta Gabriela, de 4 años, ataviadas con la vestimenta típica de los indígenas de la localidad.

La mujer lleva una llama decorada con serpentinas, canastas donde se colocan cuyes asados, motes, chigüiles, fritada. Mientras la pequeña, una canastilla con dulces y chigüiles que es parte de la gastronomía típica, cuya comida solo se degusta en esta fecha.

A las 10:15 inició el recorrido con las calles totalmente copadas de turistas que llegaron de diferentes partes del país y también extranjeros. Teresa Taipe y Angelita Huerta son jubiladas y llegaron desde Quito junto a otros 40 compañeros. “Es la primera vez que vengo y siempre me han dicho que es uno de los mejores carnavales del país, y no se han equivocado”, dijo una de las visitantes.

El clima acompañó. Los nueve grados del amanecer cambiaron con el transcurso de la mañana y el sol alumbró hasta caída la tarde. YIE

Los conciertos y las reinas alargan la fiesta hasta la madrugada