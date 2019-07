Tuárez se defiende de las acusaciones

Cientos de personas, simpatizantes de José Carlos Tuárez , se situaron en los exteriores de la Asamblea Nacional . No fue una protesta pacífica. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía acudir este 29 de julio a la Comisión de Fiscalización para presentar las pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra. Y aunque él aseguró que no convocó a una manifestación, esta generó disturbios: intentaron derrumbar las vallas policiales, atacaron a los periodistas, hubo pedrada...

En la sesión ordinaria que se instaló a las 16:00, Tuárez se defendió de las acusaciones de los asambleístas. Una de esas: que un representante de algún culto religioso no puede ser consejero. Dijo él que no es representante legal de alguna orden religiosa ni ha sido. Aunque aceptó que actualmente sigue siendo fraile de los Dominicos. Y que el “miembro activo” es expreso de los militares y los policías.

También dijo que él no ha incumplido con la Constitución. Que nunca hubo la comisión que iba a analizar la designación de la Corte Constitucional. Y que no ha hecho proselitismo político, porque no ha solicitado el voto ni ha llevado ninguna bandera política.

Entonces dio un discurso histórico: “Alguna vez me preguntaron: ¿por qué usted cantó La espada de Bolívar? Porque alguna vez en Guayaquil yo lo hice. La respuesta es muy simple: porque es un canto que tiene su origen en 1970, Simón Bolívar no pertenecía a ningún grupo político ni a una persona exclusivamente, sino a todo un pueblo, y desde niño nos enseñaron y motivaron a respetar a ese gran Libertado”. Por lo tanto, dijo, es que los grandes héroes nacionales pertenecen a los ecuatorianos. Como Eloy Alfaro. ¿Qué intentó? ¿Compararse con Simón Bolívar?

El padre Tuárez también enfatizó en que no está conforme que lo sigan llamando padre.

Al concluir la primera comparecencia, llegó el turno de la consejera Rosa Chalá. Ella, con un discurso más humano, dijo que en ha cumplido con su labor. Y defendió: “Debido a la existencia de un pedido y aceptación de medidas cautelares, acatamos la decisión judicial al respecto y dejamos sin efecto la presunta creación (de la comisión para analizar la designación de los jueces de la Corte Constitucional) que no se convocó ni se creo. Lo que se hace, se deshace en derecho. No ha habido ningún incumplimiento de la ley”.

La sesión continúa...