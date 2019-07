Tuárez llegó para negar toda acusación

José Carlos Tuárez llegó ayer directo al paredón. Su silla, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, estaba lista. Entonces, luego de instalada la sesión ordinaria, fue él, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien presentó primero las pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra. “Todos los cuestionamientos son sin fundamento jurídico”, “siempre cumplí con todos los requisitos”, “lo ético es dejarnos trabajar”. Así, con estas frases, arrancó su discurso que, por cierto, estaba plasmado en un par de folios (y con un par de erratas).

Afuera del palacio legislativo, mientras se iniciaba la sesión, cientos de simpatizantes de Tuárez, que según el cura nunca convocó, gritaban a su favor... Adentro, para defenderse tras ser acusado por el asambleísta Fabricio Villamar de incurrir en la prohibición legal establecida en la Ley Orgánica del Consejo que no permite ser consejero a los representantes de cultos religiosos, decía que él no ha sido representante legal de una orden religiosa. Y que ser miembro activo es expreso de militares y policías.

Para rematar, aseguró que “existe un sentimiento de ‘animadversación’ gratuita en mi contra” (sic). Una errata. Recordó que en la lista él fue el más votado. Negó haber incumplido con la Constitución. Y cambió de tema. Dijo que actualmente vivimos la crisis carcelaria, que él quiere luchar para que los presos tengan una vida digna...

Y llegó el turno de los asambleístas. Fausto Terán dijo: “Aquí no hay antipatías (...) existen denuncias que pesan sobre usted”. Tuárez respondió que ha pedido a la Contraloría para que se le haga un examen especial para la tranquilidad del pueblo. Daniel Mendoza, otro legislador, le recordó que el presidente del Consejo ha hecho “proselitismo político”, aún cuando la intención era despolitizar el Consejo de Participación. Tuárez se defendió: “Yo no pertenezco a ningún tipo de partido u organización política desde hace cinco años”.

En la sesión también se habló sobre la creación de la comisión para analizar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. No hubo tal, dijo Tuárez, quien, además, resaltó, refiriéndose al asambleísta Villamar, que no le deben llamar padre. “Aquí está Juanito, fue mi alumno en Ibarra. Qué te respondía cuando me llamabas padre: ‘Yo no soy tu padre, soy tu profesor’”. La sesión continuaba, con la intervención de otros consejeros acusados, al cierre de esta edición.

Disturbios

Reclamos y ataques a medios de comunicación