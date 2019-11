Carlos Pérez presentó su renuncia al Ministerio de Energía

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, presentó la renuncia a su cargo la tarde de este lunes 11 de noviembre de 2019. Lo hizo luego de comparecer ante la Comisión Ocasional Multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional, registrados los primeros días de octubre de este año.

“(...) He cumplido un plazo, he hecho lo que he tenido que hacer y vamos a dedicarnos ahora a otras cosas, atender a mi familia básicamente”, explicó en una rueda de prensa.

Pérez es quiteño y estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Austin (Estados Unidos). Se ha mantenido en el cargo desde mayo de 2017.

Se tiene previsto que el martes 12 de noviembre el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronuncie al respecto de esta dimisión.