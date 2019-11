El cargo público, una función que no está encima de la ley

“Por Cristo que está en el cielo que gastaré miles de dólares para que te den la baja...”, con esa frase se resume la agresión verbal que sufrió un grupo de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por parte de un supuesto servidor público que con prepotencia intentó oponerse a un procedimiento vial.

Un video que se hizo viral en las redes sociales dejó al descubierto esta nueva, pero ya reiterada reacción de ciertos ciudadanos que, en algunos casos revestidos de un cargo público, agreden física y verbalmente a uniformados que intentan cumplir con la ley.

El caso lo protagonizó un supuesto notario del cantón El Empalme que intentó amedrentar a cuatro uniformados de la CTE que, la mañana del pasado lunes, procedieron a detener la marcha de un camión que circulaba por la vía a Daule, en la provincia del Guayas. ¿El motivo? Aparentemente, el conductor, quien sería hermano del servidor público, no tenía la licencia apropiada para manejar ese tipo de automotor.

En su intento por evitar que se lleven el carro al canchón, el hombre, quien se jacta de tener mucho dinero y de la función que cumple, zamarrea y empuja a uno de los vigilantes.

“Yo tengo suficiente dinero (se mete la mano derecha al bolsillo) para comprarlos hijos de... muertos de hambre”, grita el notario, quien además pide respetar sus derechos.

¿Es acaso esa la manera de responder de un servidor público frente a un procedimiento legal? “En este estado constitucional de derechos y justicia que vivimos democráticamente... todos los ciudadanos estamos obligados a respetar y hacer respetar la ley, más aún si estamos revestidos de ser funcionarios públicos”, recordó el fiscal provincial encargado de Guayas, Luis Pesantes.

Lo dijo la tarde de ayer, en presencia del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, quien acudió a la Fiscalía junto con directivos de la CTE, para presentar una denuncia formal en contra del agresor.

Horas antes, la autoridad provincial anunció en su cuenta de Twitter que tomará “las medidas necesarias para frenar este tipo de violencia contra la autoridad. ¡Basta de irrespeto! El dinero compra bienes, jamás personas. ¡En nuestra provincia, las instituciones serán respetadas!”, escribió.

Duart señaló que no es normal que un servidor público actúe con esa prepotencia. Por eso, además solicitó al Consejo de la Judicatura que abra un expediente en contra del notario, con fines de destitución. “Cuando asumimos las funciones de la Gobernación del Guayas decidimos luchar contra la delincuencia y para mí ese es un tipo de delincuencia y estamos presentando formalmente la denuncia”, dentro de la cual solicitó además la prohibición de salida del país y prisión del agresor.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aprobó las acciones del gobernador y aclaró que no conoce al supuesto notario, quien la mencionó en el altercado con los vigilantes.

“Bien que @GoberdelGuayas impulse acciones para sancionar a ciudadano que falta al respeto a los agentes. Ya que además me menciona, aclaro: a) no lo conozco, b) es una institución distinta a Policía, c) aún de darse a y b, que nadie cuente conmigo para evadir la ley”, dijo la ministra en su cuenta de Twitter.

El fiscal César Peña Morán, de la Unidad Multicompetente de Daule, inició de oficio la investigación previa por el presunto delito de ataque y resistencia en contra del notario, dentro de la cual receptó las versiones de los agentes de la CTE y dispuso para las 11:00 de hoy, la versión libre y voluntaria del fedatario.

El fiscal provincial indicó que se está recabando toda la información que luego subirá a esa instancia, por el fuero de Corte que goza el denunciado.

“He visto personalmente el video y realmente me ha causado mucha sorpresa y admiración de ver la forma, la manera de cómo atropella a los agentes de la Comisión de Tránsito...”, comentó el funcionario al destacar que no solo puede aparecer el delito de ataque y resistencia, sino también intimidación.