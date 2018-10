La cárcel se llena por la droga

Un promedio de 36 personas son encarceladas a diario en el país, por su presunta vinculación en el tráfico internacional y microtráfico de drogas.

La media se deriva de los 10.730 detenidos que registra la Policía Nacional a través de sus unidades antinarcóticos, dentro de los 9.176 casos que ha ejecutado entre enero y octubre de este año, a escala nacional; lo que ha permitido la incautación de 72,6 toneladas de todo tipo de sustancias sujetas a fiscalización. 34 toneladas, en la provincia del Guayas.

El último decomiso ocurrió el lunes 29 de octubre, en una bodega ubicada en el cantón Durán, donde detuvieron a dos personas que estaban al cuidado de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína.

“Hemos incrementado la cantidad de detenidos en relación al año anterior”, manifestó el general Carlos Alulema, director nacional de Antinarcóticos. El oficial resaltó como importante la afectación que se ha logrado generar, además, a la producción de drogas, con la incautación de 153.594 kilogramos de químicos sólidos, y 17.654 litros de químicos líquidos, que son utilizados para el procesamiento.

Alulema detalló que la última operación se ejecutó tras la información ciudadana que recibieron, respecto de reuniones inusuales de carga, así como el ingreso de personas y vehículos de transporte pesado en una compañía de exportación de productos agrícolas, denominada Frutas Tropicales, ubicada en la vía Durán-Tambo.

“Era a manera de fachada que estaba utilizando la organización, para hacer el acopio de la sustancia sujeta a fiscalización”, comentó el oficial.

Tras el allanamiento, la Policía halló un vehículo tipo camión, en cuyo contenedor encontraron varios sacos de yute con 1.200 paquetes de envolturas plásticas, que a la prueba de campo dio positivo a clorhidrato de cocaína. Parte de las envolturas tenían los logotipos ICE y AXN.

De las primeras investigaciones, la Policía presume que la droga iba a ser exportada a través del Puerto de Guayaquil, hacia los mercados de consumo internacionales. Se desconoce la ruta que tomaría y de cómo ingresó al país.

“Por lo general estas cantidades de sustancias son ingresadas en pequeñas cantidades... van llegando en cantidades menores para evitar los controles y evitar grandes pérdidas”, explicó el oficial.

Pero, detalló, en un 90 % la droga que pasa o se queda en Ecuador, proviene de Colombia; el resto viene de Perú, que tiene su mercado de salida a través de Bolivia y Brasil.

La investigación se orienta a saber quiénes estarían detrás del tráfico ilícito. Para Alulema, los logotipos no siempre son fijos para saber a qué grupo pertenece. “Puede ser diferente productor o a donde va, no podemos hablar aún de estructuras... los logotipos vienen de laboratorios, que en el Ecuador no los hay. Aquí investigamos a la gente que recibe, que acopia, que transporta, que envía y es lo que estamos deteniendo”, puntualizó.

En detalle

Afectación

Hasta el momento, la Policía ha afectado a las arcas de las organizaciones narcodelictivas en más de 6 mil millones de dólares, que sería el valor de las 72 toneladas incautadas. La del lunes estaría valorada en aproximadamente dos millones 500.000 dólares. El precio se va incrementando según la distancia del mercado de consumo. A mayor distancia mayor costo, dice la Policía.

Microtráfico

En lo que respecta al consumo interno, las cifras y las autoridades lo tienen claro: Es muy alto, dice Alulema. De los 10.733 detenidos a escala nacional, 9.946 fueron por tráfico de consumo interno, en 8.478 casos. Apenas 563 fueron por tráfico internacional de drogas, pero con la mayor cantidad de decomiso: más de 60 toneladas, frente a 12 t en la venta al menudeo.