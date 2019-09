Capturan al hermano del exdirector de la DGAC con más de una tonelada de droga

Juan Pablo Larrea, hermano del exdirector de la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) Eduardo Larrea, fue detenido hace una semana, en una pista clandestina en Belice con 1.347 kilos de cocaína (más de una tonelada).

El cargamento había partido en una narcoavioneta desde Venezuela y tenía como destino Honduras. Sin embargo, fue interceptada en la vecina nación de Belice. Junto a Larrea se detuvo a otro piloto ecuatoriano y a cuatro hondureños y un mexicano.

No es la primera vez que Larrea es capturado en esta avioneta. Hace un mes fue detenido en México. En aquella ocasión no llevaba drogas, sino unos líquidos que las autoridades del país azteca no pudieron determinar para qué los usaría, por lo que fue liberado.