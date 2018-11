¿Dónde está la cooperación eficaz de Capaya con la Fiscalía?

Aunque ya ha recibido sentencias por otros casos, Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya), exministro de Hidrocarburos, sigue acudiendo a la Fiscalía por nuevas investigaciones.

Este 15 de noviembre su cita judicial corresponde a un informe de responsabilidad penal sobre la construcción de un edificio en la Refinería de Esmeraldas.

Previo a esta diligencia, Miguel Revelo, parte de su defensa técnica, lamentó la renuncia del fiscal Paúl Pérez Reina y habló de otro asunto que le preocupa: no saber qué pasó con el Acuerdo de Cooperación Eficaz firmado entre su cliente y la Fiscalía en septiembre de 2017.

“No conozco desde cuándo se perdió, pero lo que puedo decir es que en este momento no está en la Fiscalía o no se me ha informado de eso”, dijo Revelo a los medios de comunicación.

Debido a esta incertidumbre, el abogado está a la espera de que la entidad le comunique oficialmente dónde está aquella cooperación. En caso de que no aparezca “se iniciarían acciones legales”, precisó, porque se trata de un documento público.

Al respecto añadió que aunque considera que el 90 % de los funcionarios en la institución son honestos, un 10 % “boicotea el trabajo”. Eso según él, ha provocado que el acuerdo no rinda resultados e incluso, que no se tenga claro su paradero.

Las dudas que tiene la representación de Capaya aumentan cuando se le pregunta sobre la fiscal ahora a cargo, Ruth Palacios: “Tengo ciertos reparos en cuanto a la fiscal subrogante porque he conocido que ella se ha limitado en emitir ciertos impulsos fiscales a favor de mi defendido”.

Mientras tanto Pareja Yanuzzelli acudió a rendir esta vez su versión libre y voluntaria sobre el nuevo caso. Habrá que definir si hubo o no delito, pero ya tiene sentencias previas por peculado y enriquecimiento ilícito.