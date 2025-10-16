Caos y quejas: el cierre del Puerto Santa Ana por la llegada de Isabel Noboa

Un operativo bloqueó los accesos al sector de Guayaquil por la presencia de la tía del presidente Daniel Noboa

Policías se encargaron de desviar el tránsito durante la visita de la tía del presidente.

La tarde de este jueves 16 de octubre, el cierre total del acceso al Puerto Santa Ana desató caos vehicular, alarma y molestia entre los ciudadanos. El operativo de seguridad se ejecutó por la visita de Isabel Noboa, empresaria y tía del presidente Daniel Noboa, lo que derivó en rumores de una supuesta amenaza con explosivos en la zona.

Un despliegue que confundió a la gente

Alrededor de las 17:00, decenas de policías y militares cercaron el sector y bloquearon todas las entradas. Testigos contaron que los uniformados realizaban un “barrido” del área antes de la llegada de Noboa, quien arribó escoltada por una caravana de vehículos con personal armado.

El despliegue, inusual para una visita privada, hizo que en redes sociales se viralizara la versión de que existía una amenaza de bomba. Sin embargo, agentes policiales confirmaron a este Diario que el procedimiento no respondía a un riesgo de seguridad pública, sino al paso de la empresaria.

“Parece que se han comprado el país”

El cierre provocó un colapso vehicular que se extendió desde el cerro Santa Ana hasta el Malecón 2000. Varios ciudadanos expresaron su indignación por lo ocurrido.

“Es una total falta de consideración. Perjudica a todos los que vivimos y trabajamos aquí. Ella ni siquiera es funcionaria pública”, reclamó una vecina del sector.

Kerly Alcívar, estudiante universitaria, también criticó la medida: “Llegué tarde a clases por esto. Afectan nuestras actividades por privilegiar a su familia. Parece que se han comprado el país”.

Cerca de las 17:45, la caravana de Noboa abandonó el sitio y el paso fue reabierto. Aunque el acceso al Puerto Santa Ana se normalizó, el tránsito continuó congestionado durante varios minutos más.

