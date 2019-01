Las candidaturas no atraen el apoyo de otros partidos

De las 24 organizaciones habilitadas para presentar postulantes a la Alcaldía de Guayaquil cuatro no lo hicieron y dos de ellas no respaldarán públicamente a ninguno de los 17 cuadros que disputarán el sillón de Olmedo el próximo 24 de marzo.

Una es el partido Avanza. Antonio Orbe, presidente de la agrupación política en Guayas, confirmó a EXPRESO la decisión de la lista 8 y lo justifica así: “Desafortunadamente la política para algunos dirigentes se ha convertido en un cachuelo y descartan a los partidos que no le puedan proveer los recursos económicos para el accionar político. Eso ha limitado que unos precandidatos no deseen participar porque no quieren involucrarse o porque consideran que las cosas ya están dadas en Guayaquil”.

Es por esto que la militancia de Avanza en el Puerto Principal quedará en libertad de escoger de entre el abanico de aspirantes al que quieran otorgarle su voto, pero Orbe hace una precisión: “No consideramos que el voto nulo o blanco sea una opción. Hay que decidirse por alguno de los candidatos”.

Alfonso Harb, director del movimiento Emergente de Transparencia y Acción, con jurisdicción en Guayas, adelanta que la organización tampoco apoyará públicamente a ningún candidato en Guayaquil y liberan a sus militantes para votar por el aspirante de su elección para la Alcaldía y concejalías de la ciudad.

Las restantes dos organizaciones políticas dejan la puerta abierta a analizar un público respaldo a alguna de las postulaciones. Unidad Popular, por ejemplo, organiza un consejo provincial el próximo 13 de enero en el que definirá ese aspecto. Alonso López, director del movimiento en Guayas, descarta desde ya de la lista a los aspirantes que hayan estado vinculados al correísmo, morenismo o a la derecha política del país. “Quien se alce con nuestro apoyo debe tener una posición democrática, una alternativa real para transformar solidariamente a la ciudad, es decir, alguien que defienda postulados democráticos para transformar radicalmente el modelo de Guayaquil”.

Compromiso Social también abre ese debate interno. Vanessa Freire, presidenta nacional del movimiento, condiciona el apoyo de la lista 5 que ahora acoge a la disidencia de PAIS, entre otros aspectos, al plan de trabajo. “Hay que analizar si su proyecto va o no en beneficio de la comunidad”, precisa la dirigente, quien acota que la ideología política no será un factor que definirá la decisión, pero sí pesará.

El detalle:

Alianzas. Tres de los 17 candidatos a la Alcaldía de Guayaquil correrán en alianzas electorales: Cynthia Viteri, Jimmy Jairala y Francisco Jiménez.

Las frases:

“Considero que la militancia tiene la libertad de tomar sus decisiones, pero por alguien hay que decidirse”.

Antonio Orbe, presidente de Avanza en Guayas

“Estamos cerrando el trámite de las candidaturas luego de eso analizaremos las mejores opciones donde no postulamos”.

Vanessa Freire, presidenta de Compromiso Social

“Analizaremos si conviene apoyar alguna postulación en Guayaquil o, en su defecto, votar en blanco o nulo.

Alonso López, director de Unidad Popular en Guayas