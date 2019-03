Los pecados de los candidatos más frustrados

Donde hay ganadores hay perdedores. Así como muchos continúan sonriendo por los resultados de los comicios del pasado 24 de marzo, hay otros que tragan espeso y amargo porque perdieron el espacio ganado en el 2014 y simplemente sus expectativas electorales quedaron muy cortas.

El movimiento Alianza PAIS, el movimiento CREO y el Partido Social Cristiano, específicamente en El Oro y Ambato, están dentro de este grupo de rostros compungidos que cometieron algunos pecados, a criterio de un par de expertos consultados por EXPRESO, y ahora no gozan del dulce sabor de la victoria.

El primer gran pecado, no solo para ellos sino para la mayoría de organizaciones políticas, fue convencerse de que aspirantes con muy pocas probabilidades podían realmente llegar a ocupar el cargo al que postulaban. Esto se suma a la falta de un trabajo de las estructuras, lo que, de acuerdo con el consultor político y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, Jorge León, fue lo que le pasó factura al movimiento de Guillermo Lasso. “Las sociedades son muy dinámicas. Si no estás latente ante los movimientos de los ciudadanos pasas desapercibido y es el caso de CREO, que no ha ganado ninguna alcaldía importante o considerable”.

CREO simplemente no alcanza su expectativa trazada. En 2014 ganó una prefectura, la de Loja, que vuelve a ganar ahora en 2019 con Rafael Dávila a la cabeza. En cuanto a alcaldías de capitales provinciales, en 2014 alcanzó cuatro y en 2019 llega a tres.

Uno de los rivales de CREO, el movimiento PAIS, también sufrió un duro revés en este proceso electoral. Una organización política dividida y con un líder máximo (que a la vez es presidente de la República) que decidió no involucrarse en la campaña electoral terminó afectando a la otrora fuerza política local del país.

Para el consultor político Juan Pablo Mendoza, la fractura y la separación de la figura de Rafael Correa debilitaron significativamente a la organización política. “Correa se fue con todas las bases de PAIS a Compromiso Social... Su caso es muy especial y debe ser analizado detenidamente. La conclusión es que Correa sigue siendo una figura fuerte”. Es la ausencia de una figura lo que, a criterio de Mendoza, provocó que PAIS pase de tener 10 prefecturas propias y con alianzas a tener solo una en coalición. Y de contar con tres alcaldías de capitales de provincias a no tener ninguna.

El festejo del Partido Social Cristiano lo justifican las cifras, no así cuando se mira el mapa de El Oro y la sorpresa de perder la alcaldía de Machala y no alzarse con la de Ambato, con su representante Luis Fernando Torres. Según León, en el caso de Machala, la ausencia del exalcalde Carlos Falquez Batallas en el territorio le pasó factura al momento de perder no solo la alcaldía sino la prefectura. “En Machala hay un fenómeno interesante y es que no se ve mucho recambio en la estructura de la organización política. Estaba el hijo de Falquez en la alcaldía, pero entiendo que no ha hecho una muy buena gestión comparada con la de su padre”.

Mientras que en el caso de Ambato, el experto lo atribuye a una salida tardía del entonces asambleísta por Tungurahua a la carrera electoral, dejándolo sin cargo local y sin curul, al igual que a Falquez.

En silencio para evaluar lo que sucedió en Machala y en Ambato

Hasta ahora el tema del revés electoral en Machala, El Oro y Ambato no se toca públicamente. La alcaldesa electa de Guayaquil, Cynthia Viteri, al ser consultada sobre el tema en su primera rueda de prensa prefirió dejar cualquier declaración a los protagonistas, Carlos Falquez Aguilar, Carlos Falquez Batallas y Luis Fernando Torres, en ese orden, o al líder del partido, Jaime Nebot. Mientras que el dirigente socialcristiano Henry Cucalón se limitó a reconocer que fue un duro golpe y sacó rápidamente a relucir la abrumadora cifra de dignidades que ganaron en otras localidades, solos y en alianzas.

Lo cierto es que el Partido Social Cristiano (PSC), pese a las cifras alcanzadas el 24 de marzo, perdió en El Oro, uno de sus históricos bastiones. Pasó de gobernar en 2014 tres municipios, incluida la capital provincial (que administró durante 14 años consecutivos), a perderlos todos.

La carta casi segura para la alcaldía de Ambato, Luis Fernando Torres, tampoco alcanzó el objetivo. No ha ahondado en los motivos de esa derrota. Solamente en un tuit felicitó a las nuevas autoridades de Tungurahua, a quienes, “con el respeto de siempre a la voluntad popular”, saludó y les deseó éxitos en sus nuevos cargos.

Datos

Al 100 % escrutado.

Zamora Chinchipe, Cañar, Santa Elena, Galápagos, entre las provincias que terminaron el escrutinio de los votos de los comicios del domingo pasado.

Lo que resta.

Para la dignidad de alcaldes, el escrutinio avanza por el 93,3 %. Mientras que para las prefecturas va por un 90,45 %, de acuerdo con el corte de información del Consejo Electoral con cierre a las 14:00 de ayer.