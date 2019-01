Lo que tributan refleja su realidad

Ninguno niega que la información publicada ayer por EXPRESO sea incorrecta. La mayoría de los ocho candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, cuya declaración de impuesto a la renta del 2017 fue 0 dólares, argumenta que es un reflejo de su realidad: que no recibieron ingresos superiores a la base imponible de ese año, 11.290 dólares. Carlos Cassanello, aspirante por el movimiento Justicia Social, comentó que pudo manejar sus flujos de ingresos y gastos de manera directa con la “remuneración básica” que recibía como abogado independiente. Mientras que Jaime Lomas, del movimiento Juntos Podemos, argumenta que estos últimos años han sido muy complicados desde el punto de vista productivo. Este economista y motivador aseguró que mantiene su gestión productiva para mantener a su familia. Martha Macías, aspirante por el Partido Sociedad Patriótica, explicó a este Diario que vivió durante muchos años en Italia y a su regreso pasó a ganar 817 dólares en la Universidad de Guayaquil y luego 1.040 dólares cuando pasó al Ministerio de Justicia antes de renunciar para ser candidata. “Era un sueldo mínimo”, dijo. Patricio Buendía, aspirante por SUMA, expresó que su actividad de consultoría en aspectos tributarios le demanda gastos en personal y ventas. Además, puntualizó, que el hecho de que no haya declarado impuesto a la renta no significa que no haya contribuido en otros como el IVA e ICE. Balerio Estacio, candidato auspiciado por Fuerza EC., reconoció que no tuvo ingresos sobre la base imponible y que “sobrevive” de unos quioscos y de minutas por servicios legales. “Me he dedicado los últimos dos años al servicio del ministerio, del prójimo”, dijo. Jorge Coppiano, de Unión Ecuatoriana, aseguró que al ser una persona de la tercera edad recibe una mensualidad y alguna contribución de sus hijos con lo que solventan sus gastos. Mientras que Jorge Villacreses, del movimiento Ecuatoriano Unido, reconoció que el 2017 fue un año poco productivo por lo que ganó por debajo de la base imponible. Édgar Salazar, del movimiento Concertación, el único inconforme con la publicación, comentó a EXPRESO que su Registro Único de Contribuyente es de persona natural y con ello pagó sus impuestos. Además de cancelar todos los tributos a través de su empresa Yestik S.A. No obstante, este Diario consultó el pago de impuesto a la renta de la empresa mencionada y pagó 0 dólares en 2016 y 2017. Los candidatos

Martha Macías: “No he sido una empresaria”

“No he sido una mujer con grandes capitales. Soy una migrante retornada. Trabajé mucho. Mandé dinero para pagar mi casa que luego la rematé. Fui taxista informal”.

Jorge Villacreses: “Mi ingreso fue menor a $ 12.000”

“Los ingresos de 2017 fueron inferiores a 12 mil dólares. Tenía créditos tributarios. En mi sueldo me retuvieron $ 500 mensuales por anticipo de impuesto. Por eso sale 0”.

Balerio Estacio: “Declaro 0 porque no hay ingresos”

“No tengo nada que ocultar. La parte de algunos ingresos lo maneja mi esposa que son unos quioscos que tengo en una de mis casas que se arrienda. Eso me ha permitido sobrevivir”.

Carlos Cassanello: “Pediré un balance a mi contador”

“En el 2017 he podido manejar mis flujos y gastos de manera directa con el sueldo, la remuneración básica que tengo por el trabajo como independiente”.

Jorge Coppiano: “No he tenido ingresos ni rentas”

“En el año 2017 no he hecho ninguna declaración porque no he tenido ingresos y rentas... No tengo empresas ni nada. Subsisto de mis hijos, amigos y asesoramiento”.

Patricio Buendía: “No significa que no contribuya”

“Que no haya declarado no significa que no haya contribuido... no tener renta significa aplicar adecuadamente los créditos tributarios y otra parte es que no ha sido un periodo productivo”.

Jaime Lomas: “Han sido años muy complicados”

“Mantengo mi gestión productiva para mantener a mi familia. No soy una persona acaudalada o millonaria. Soy común como cualquier ciudadano que tiene sus actividades”.

Édgar Salazar: “Pago a través de mi empresa”