Jairala compite por Guayaquil sin un acuerdo oficial con PAIS

Jimmy Jairala anunció finalmente ayer al caer la tarde, durante la convención nacional de su movimiento Centro Democrático en Guayaquil, que aceptó la candidatura a la alcaldía de Guayaquil y es, hasta ahora, el más fuerte contrincante de Cynthia Viteri, que corre con las banderas de la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, en la contienda electoral hacia el sillón de Olmedo en el 2019.

Sobre una tarima, instalada entre las calles Machala y Gómez Rendón, en el centro de la ciudad, se hizo la presentación de Jairala, que agitó banderas de Guayaquil. El director cantonal del movimiento, Jorge Vélez, quien le entregó la llamada “agenda municipal”, desde ya le avisó “que se viene una batalla de calumnias” contra el precandidato.

Pero lo aún no oficializado es que Jairala irá de la mano con el movimiento Alianza PAIS, para sumar fuerzas, por un lado, para su candidatura y por otro, para las aspiraciones del oficialista José Francisco Cevallos a la Prefectura del Guayas, en la que él ha estado desde el 2009.

El candidato le ofreció su respaldo, aunque todavía no hay una alianza. Dijo que lo más importante es haber sellado “la alianza con los guayaquileños, que quieren una ciudad más incluyente”, pues habrá tiempo para entendimientos políticos y acuerdos, que se darán seguramente más adelante.

En la presentación de su candidatura, el prefecto enfiló sus dardos contra la administrador municipal socialcristiana, en la abierta y clara confrontación iniciada desde hace meses, cuando se habló de la posibilidad de que aspirase a ocupar el sillón de Olmedo.

“Nueve años de gestión en la Prefectura del Guayas me hacen sentirme capacitado para administrar la ciudad. Yo no me enanco en obras que no son mías, ni en tutores ni en padrinos... Mi primera alianza será con los guayaquileños que quieren que se conserve lo bueno, pero que además se trabaje en esa ciudad que el marketing ha tenido oculta 20 años”. Su discurso, repetido durante entrevistas matinales y en la convención de la tarde, fue de ataque a su contrincante.

“Esto no es una cuestión de estirpe, no se lo entrega en herencia, el sillón es de los guayaquileños; la ciudad no tiene dueño”, dijo un Jairala que, en la víspera de la presentación de su candidatura, se reunió con los transportistas para hablar de sus necesidades y problemas para seguir alimentando su agenda municipal que, dijo, será atender al otro Guayaquil, al que está fuera de los límites fijados por el Municipio.

Durante la convención, el director nacional de Centro Democrático, Raúl Ledesma, posesionó y tomó juramento a las nuevas directivas de Guayas y Guayaquil, que tendrán en sus manos la dirección del movimiento.