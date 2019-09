La campaña electoral tiene los primeros brotes

Parece mucho tiempo, pero en política es poco. Aunque faltan 18 meses para las elecciones presidenciales y de asambleístas de febrero de 2021, los que se perfilan como potenciales candidatos comenzaron a moverse y empiezan a delinear sus planes.

El líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, ratificó este jueves 5 de septiembre en Quito que será nuevamente candidato, aunque asegura que la gira que actualmente realiza por el país, la decimocuarta en diez años, no es por campaña sino para hablar de emprendimientos.

Sin embargo, en un encuentro con la prensa, delineó sus propuestas para recuperar la economía y generar empleo. Lasso aseguró no temer enfrentar a ningún rival político, ni siquiera a su último binomio presidencial, Andrés Paéz, de quien dijo es legítimo que quiera ser candidato.

Páez también recorre el país. Entre el 29 de agosto y ayer visitó Guayaquil, La Maná (Cotopaxi) y Riobamba en donde se reunió con líderes barriales e indígenas para ir conociendo sus “ideas”.

La misma estrategia de visitar el territorio viene aplicando el exalcalde de Guayaquil y líder del Partidos Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, que ha estado en las últimas semanas en El Oro, Los Ríos, Cañar y Tungurahua, hablando del modelo que aplicó en el Cabildo porteño durante 19 años.

Nebot no ha confirmado que participará, asegura que en su momento dará a conocer su decisión, pero que esta no será porque otros decidan por él, en referencia a Lasso que señaló que el exalcalde no será candidato.

Tras su destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, también abrió la posibilidad de buscar una candidatura si siente que hay un pedido mayoritario. Para medir ese apoyo, visita varias ciudades y emite sus criterios a través de redes sociales, siempre alineadas al correísmo.

Con menos alcance, aunque con las mismas ganas, se ha insinuado el expresidente Lucio Gutiérrez, que ha empezado a hablar en varios foros de que la economía del país estuvo mejor cuando ejerció la primera magistratura.

La politóloga Natalia Sierra considera que la repetición de rostros de los potenciales candidatos a la presidencia refleja la crisis que viven los partidos políticos. “Más que partidos políticos tenemos maquinarias electorales en las que la formación ideológica y la generación de nuevos cuadros ha pasado a un segundo plano”, señaló.

Una normativa complaciente

Entre las propuestas que presentó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Asamblea para reformar el Código de la Democracia, está tipificar con sanciones más drásticas las campañas electorales anticipadas.

Las actuales autoridades del CNE reconocen que tal como está planteada actualmente la normativa, es complicado determinar y sancionar este tipo de infracciones, así como el financiamiento irregular para la promoción de candidatos.