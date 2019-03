El brexit pone en alerta al comercio del país

La decisión del Parlamento británico puede afectar el precio del whisky en las perchas ecuatorianas. Si el Reino Unido sale de la Unión Europea (UE) este 29 de marzo de 2019, las preferencias arancelarias con ese país dejarían de estar vigentes.

A fines de 2016, Ecuador suscribió el acuerdo comercial con la UE, con el Reino Unido incluido, lo que ha permitido en más de dos años importar sin aranceles productos de ese país, como whisky, aparatos médicos, productos farmacéuticos, libros, autos, entre otros, con un menor costo.

Asimismo, ha facilitado la exportación de productos nacionales a tierras británicas, como banano, camarón o atún, de acuerdo con información de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El pasado jueves, el Parlamento británico aprobó solicitar a la UE un aplazamiento de la salida de Reino Unido del bloque comunitario, que en principio estaba prevista para el próximo 29 de marzo.

Con 412 a favor y 202 en contra, los parlamentarios decidieron que la primera ministra británica, Theresa May, pida a los líderes europeos una extensión del artículo 50 del Tratado de la UE, que rige el proceso de salida del Reino Unido del bloque, para así retrasar el brexit.

May dijo que la ruptura podría aplazarse hasta el 30 de junio si la Cámara respalda el acuerdo que negoció con la UE en una nueva votación que se llevará a cabo este martes, en vísperas del Consejo Europeo.

Es decir, en términos generales, se negocia una salida del Reino Unido de la UE que puede ser rápida y caótica o un proceso de transición más pausado. Pero nada está dicho.

La incertidumbre que hay en los países europeos también contagia a los comerciantes y exportadores nacionales.

“Si sale de forma abrupta, algo que podría darse el 29 de marzo, sencillamente el Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea y (...) lo que ocurriría es que aquello que estaba libre de arancel, de ida o de vuelta, productos precisamente del acuerdo comercial (con la UE) pasarían a estar con el arancel normal”, explica Juan Carlos Cassinelli, exministro de Comercio Exterior, quien suscribió el acuerdo comercial entre Ecuador y la UE.

Los importadores de licores están conscientes de esa posibilidad. Felipe Cordovez, presidente de la Asociación de Importadores de Licores de Ecuador, asegura que pese a que no se han preparado para un eventual incremento de precios en el whisky y otras bebidas importadas del Reino Unido, reconoce que puede presentarse esa posibilidad.

Sin embargo, en el corto plazo, el sector no prevé un aumento en el precio del whisky, dice Cordovez, debido a que las empresas importadoras se han preparado abasteciéndose del licor para no transferir una posible alza de costos al consumidor final. Pero si el brexit se da el 29 de marzo y las autoridades ecuatorianas no llegan a un acuerdo con el Reino Unido, el costo sí puede encarecerse a mediano plazo.

Gracias al acuerdo comercial con la UE, la venta de licor importado de ese destino se ha incrementado. En 2018 la importación de alcohol etílico, aguardientes, licores y otras bebidas espirituosas desde el Reino Unido se elevó un 108 % frente a 2017 y llegó a 18,7 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El precio del whisky se redujo en más del 50 % el año pasado en comparación con 2017, año en el que entró en vigor el acuerdo con la UE, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Gracias a ello, en el mercado local se puede encontrar bebidas provenientes de Escocia a precios inferiores a 20 dólares.

Cordovez es positivo y cree que el Gobierno ecuatoriano logrará llegar a un acuerdo con el Reino Unido para extender las preferencias arancelarias, algo que ayudaría a ambas naciones, mientras se suscribe un acuerdo comercial.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Pablo Campana, dijo a finales de enero pasado que Ecuador se encuentra en negociaciones con el Reino Unido. “Me reuní con mi homólogo Liam Fox (secretario de Comercio Exterior de Reino Unido) y ha considerado a Ecuador un país prioritario en las negociaciones”, declaró Campana.

Se prevé que la nueva alianza esté lista en marzo. Funcionará como “una extensión de las condiciones de la UE”.

Xavier Rosero, gerente técnico de Fedexpor, explica que las negociaciones con el Reino Unido actualmente se realizan en bloque conjuntamente con Perú y Colombia, países que también cuentan con un acuerdo con la UE.

El Reino Unido, dice Rosero, ya ha publicado su estructura arancelaria, en caso de que el brexit rija desde fines de este mes. En un listado constan productos ecuatorianos que se verían afectados, como banano, atún o camarón.

El Reino Unido ya anunció que cobraría 115 dólares de aranceles a la tonelada de banano ecuatoriano, en caso de que el brexit ocurra a fines de este mes, dice Richard Salazar, administrador de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec). Actualmente se pagan 83 dólares por cada tonelada de banano que ingresa al Reino Unido.