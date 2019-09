Una gran brecha digital desnuda vulnerabilidades

La detención de Julian Assange en abril derivó una serie de ataques cibernéticos a las páginas web de entes públicos ecuatorianos. Hasta 40 millones de ataques se suscitaron en unos días y así lo reconocieron las autoridades que, sin embargo, aseguraron no haber sufrido mayor percance que la inactividad temporal de esas webs.

Ayer, Ecuador arrancaba su semana con otra alerta cibernética preocupante: datos privados y sensibles de la práctica totalidad de sus ciudadanos había quedado expuesta y a la mano de cualquier ‘avispado’ digital. Al menos es lo que recogía un informe de una empresa de seguridad informática y así lo reconocieron las autoridades a lo largo del día.

Y todo debido al aparente robo de información de dos extrabajadores del Gobierno anterior que, durante su época de labores, habían tenido acceso a ingente cantidad de información personal y confidencial y decidieron utilizarla en su provecho montando una empresa de inteligencia de negocios.

En un contexto generalizado donde los datos personales, financieros y de comportamiento son apetecidos, buscados y comercializados por empresas con un sinnúmero de objetivos como ofrecer créditos, productos en venta y otros no tan lícitos, se dio a conocer que la información personal, los números de teléfonos, las fechas de nacimiento, las placas de los vehículos, el lugar de nacimiento, el número de cédula o la cualidad como sujeto de crédito de los ecuatorianos habían estado expuestos nadie sabe cuánto tiempo, hasta que una empresa de seguridad, llamada vpnMentor, dio la alarma.

Fue entonces -salió a decir el Gobierno- cuando se atajó el problema y se cerró la brecha. Tratando de apagar el fuego, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, aseguró que no se trataba de un caso de hackeo o ciberataques contra los ecuatorianos, sino de una divulgación de datos por parte de dos exfuncionarios de, cómo no, el anterior Gobierno de Rafael Correa. No dio detalles pero advirtió que se inició una acción penal.

La Fiscalía confirmó a través de las redes sociales al final de la tarde que se había abierto una investigación contra Roberto Garcés, el hombre que aparece en la Superintendencia de Compañías como gerente general de Novaestrat, la empresa señalada por la fuga de información. También se allanó su domicilio.

Garcés es, junto a Agustín Martínez Pastor, accionista de la firma ecuatoriana, fundada en diciembre de 2017. Consta además en Fiscalía una denuncia por robo en la que Martínez Pastor es denunciante y víctima. El hombre está registrado en la Superintendencia de Compañías también como presidente y, según los registros de personal de la Senplades, trabajó al menos entre 2012 y 2014 en la entidad pública bajo un contrato ocasional. La mayor parte de ese periodo estuvo asignado a un proyecto emblemático del ejecutivo anterior para el “fortalecimiento” del Sistema Nacional de Datos. Es decir, tenía acceso a toda la información de los ecuatorianos con la que el Estado elaboraba sus estadísticas y con la que diseñaba sus políticas: un vergel.

Para descartar vinculaciones, el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), aludido en la información de alerta, emitió un comunicado en el que aseguraba haber realizado “una minuciosa verificación” y haber constatado “que no mantiene ni ha mantenido ningún contrato” con Novaestrat “para almacenamiento de datos en servidores externos, ni para ningún otro producto o servicio tecnológico”. Además, ha solicitado a sus proveedores que averigüen si mantienen o no relación con la empresa.

Pese a negar el hackeo informático, las autoridades sugirieron que los usuarios digitales cambien sus claves y contraseñas de acceso a sus mails y a cuentas importantes.

Michelena fechó en el 11 de septiembre la alerta sobre la posible vulneración del derecho a la protección de datos de los ecuatorianos y, a colación, reconoció que para evitar afectaciones o robos del sistema nacional de información se presentará una ley de protección de datos. El documento está listo pero se dará trámite luego de la alerta conocida ayer. “Desde hace cuatro semanas estaba en el despacho de la Secretaría Jurídica de la Presidencia”, admitió.

El ministro aseguró que durante el correísmo se “comercializaban en el mercado negro” datos con fines políticos y electorales. Casualmente, la compañía Novaestrat recoge, entre sus objetos societarios, que se dedica a “actividades de cabildeo (grupos de presión o lobbies)” como parte de sus “servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la Administración Pública”.