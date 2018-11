Bolívar Rosero demandará a quienes desconocen su candidatura

El empresario prefirió no dar los nombres de las personas a quienes demandará por daños y perjuicios , pero adelantó que son cuatro, entre ellas el director provincial del partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez .

Rosero explicó que hace pocos días recibió en su oficina la visita de la directiva que le comunicó que las bases no apoyan su candidatura, a lo que él respondió esta mañana mostrando un documento firmado por el director provincial anterior que avala la decisión de impulsarlo como candidato para suceder al alcalde Jaime Nebot.

Es por eso que Rosero, al ser consultado si sigue o no en la contienda, no lo confirmó ni negó. “El expresidente Gutiérrez ha dicho que respalda mi candidatura, pero que respeta la decisión de las bases. Por eso no puedo responder a esa pregunta”, dijo el empresario quien pidió disculpas a los guayaquileños y exhortó a Gutiérrez a dar las explicaciones del caso.

La postulación de Rosero fue auspiciada por Sociedad Patriótica y la Izquierda Democrática; la directiva nacional de esta última organización aún no ha tomado la decisión de apoyar o no la aspiración del empresario.