Gobierno presentará reforma que devuelve la autonomía al Banco Central

Como parte de los compromisos adquiridos por el Ecuador al haber firmado la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno preparará un proyecto de reformas al Libro I del Código Monetario y Financiero, por el cual se busca darle autonomía al Banco Central del Ecuador.

Así lo precisó la gerenta del BCE, Verónica Artola, quien compareció a la Comisión de Régimen Económico. Ella adelantó el Ejecutivo trabajar en un proyecto que será enviado a la Asamblea Nacional, con el carácter de urgente en materia económica, para hacer una reforma integral a este cuerpo legal.

Afirmó, que el objetivo es devolver al Banco Central su autonomía para tomar decisiones de política monetaria, por tanto, establecer su propio cuerpo colegiado. “Esto permitirá el fortalecimiento de esta institución, ser la entidad custodia de la dolarización y promover su fortalecimiento”, aseveró.

Además, indicó que la reforma permitirá al Banco administrar los recursos de la reserva internacional bajo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, para generar reservas más fuertes, así como el fortalecimiento de la unidad de investigación.

En tanto, que el Directorio tendría un gobernador, tres miembros ejecutivos y cuatro no ejecutivos, quienes harán vigilancia a las decisiones que tome el Central para fortalecer la súper vigilancia.

“No es conveniente hacer reformas parches al Libro I, sino una integral a fin de generar un cuerpo legal digerible que permita al Banco Central fortalecer su accionar”, dijo.

Anunció que al momento está listo el borrador de la reforma al Código Monetario y Financiero Libro I y en los próximos días se reunirá con el Ministro de Economía y Finanzas y con el presidente de la República, Lenín Moreno, para cruzar ideas sobre las funciones y atribuciones que tendría el Banco Central; así mismo, dialogar con el titular de Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el fin de informar cuáles serían las funciones y atribuciones que tendría que cumplir el organismo.

De su parte, Marco López, delegado del Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, quien también compareció a la Comisión, dijo estar de acuerdo que se establezca la autonomía del BCE, ya que conviene separar la política fiscal que se orienta al gasto, de la política monetaria dirigida al mantenimiento de la liquidez de la economía. “Lo que se busca es un BCE para el Ecuador del futuro”, afirmó.

Indicó que también se trabaja en una ley de mercado de valores. Argumentó que en Ecuador no hay mercado de capitales, donde lamentablemente las transacciones no se reportan, es decir, no hay información de las mismas, lo que provoca que no se generen vectores de precios, ni se dinamice el mercado de deudas.