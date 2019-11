Ley Económica: Bancadas se unen para evitar el Ministerio de la Ley

“No existe la figura del retiro, la Comisión de Régimen Económico no puede archivar el proyecto de Ley , solo puede recomendar, y por último no permitiremos que la Ley entre por el Ministerio de la Ley”, sostuvo el asambleísta y vocal de la Mesa de Régimen Económico, Patricio Donoso.

Los primeros en salir a hablar fueron los asambleístas del bloque de CREO, quienes rechazaron “las pretensiones” del oficialismo de que la propuesta del Ejecutivo sea puesta en vigencia sin que el pleno del Parlamento no lo haya debatido.

A reglón seguido comparecieron ante la prensa los asambleístas del bloque socialcristiano quienes también se pronunciaron en contra de la “pretensión” del gobierno y del presidente de la Mesa, Daniel Mendoza, de pretender que el tema pase por el Ministerio de la Ley. Sin embargo, reconocieron, que, para evitar esta posibilidad, se necesita un informe de parte de la Comisión de Régimen Económico para que sea conocido en el pleno.

Ante esta realidad, ellos, quienes están en contra de la propuesta del Ejecutivo y que han planteado su archivo, están dispuestos, bajo protesta, apoyar un informe en la Comisión.

“Si depende de la bancada del Partido Social Cristiano viabilizar con su respaldo que exista un informe, vamos a suscribirlo, so pena de protesta, porque no vamos a caer en el jugo del señor Mendoza (Daniel) de seguir quemando tiempo y pretender culparnos de no querer suscribir un documento”, sostuvo el coordinador de la bancada, Vicente Taiano.

De su parte, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz, dijo que no se puede permitir que el pleno de la Asamblea Nacional no trate el proyecto de Ley de Crecimiento Económico y que por tanto se debe adoptar las acciones necesarias para que exista un informe de parte de la Comisión.

Recordó que el 13 de noviembre los asambleístas de esta bancada legislativa y miembros de la Comisión de Régimen Económico, Lira Villava, Hermuy Calle y Esteban Melo, presentaron un documento para que sea tratado como informe en el que piden el archivo de la Ley.